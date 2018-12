SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Lea ne želi da joj Crni pomogne. Njegov odnos ni sa Zoe nije najbolji (Pogrešan čovjek)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Enrico pritisne Claudija zbog članka koji je Teo napisao, a zatim izbrisao. Danielle kaže Joseu Pedru da neće dopustiti da je Amandin dolazak zastraši. Orville izlazi na slobodu, a Juliane ga ugleda kako se ljubi s Carmem. Maria Isis kaže Joseu Alfredu da nije trudna. Elivaldo dolazi na sud. Tuane nije drago što se pojavio. Lorraine pokušava razgovarati s Marijom Martom. Elivaldo se prepire s Tuane. Sutkinja ih kori. Juliane odlazi iz zatvora sva shrvana. Du ugleda Joaa Lucasa pred zgradom Marije Isis. Merival brani Elivalda. Maria Marta se priprema da ponovno sabotira radove u Danielleinu stanu.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Svi su u nevjerici i brizi zbog Gulruina nestanka. Mertov bijes sada izlazi na vidjelo i on ne želi dopustiti Gulru da prođe nekažnjeno za svoje postupke prema njemu. Paparazzi počinju pratiti vijest o nestanku što Gulfem zadaje glavobolje. Jondža osjeća krivnju zbog sestrina nestanka. Taner želi biti Čičekina potpora, a ona ne vidi potrebu za tim.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Brižni Crni nudi Lei financijsku pomoć, no njoj je ispod časti prihvatiti to. Zoein svijet se ruši kada joj Ven prizna da razmišlja o selidbi u Beograd. Uz to, Crni izabire pogrešan trenutak da se očinski postavi prema Zoe, što potencijalno može ugroziti njihov odnos. Situacija između Mihajla i starog Lazara se dodatno pogoršava, a strast između Milene i Mitra se opet rasplamsava.

NOVA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Božo u šoku shvaća da Ivana ima nešto s Ljubanom i savjetuje joj da prekine s njim, što Ivana i učini, ali se i naljuti na Božu. Andrija se požali Željki na Marka i Tomu, a Željka im najavi provjeru njihove kompetencije. Petra dolazi u brvnaru taman kad se Ljubo sruši. Zorka je uvjerena da je Ljubo umro pa Ante i Mijo već u šumi kopaju grob. Ljubo se ipak vraća u život, ne znajući da ga je Zorka pokušala ubiti. Petra pobjesni na Zorku, ne vjeruje da može ići toliko daleko da ubije čovjeka, te odustaje od posla. Anđelka i dalje forsira druženje s Lidijom pa Lidija odglumi da joj je loše, kako bi izbjegla zajednički odlazak u grad. Kad po povratku nađe Lidiju čilu i zdravu, Anđelki je jasno da joj je lagala. Tadija dovodi Almu Kreši kako bi se pomirili. Završe tako da zajedno popravljaju Dadinu kosilicu. Alma pravilno dijagnosticira kvar i pobjeđuje u okladi.