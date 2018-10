SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Krešo sprema klopku za švercere dok Markova popularnost raste (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnolia slavi svoju slobodu. Salete slavi s prijateljima što nije izgubila vlast u gradu. Hercules traži da mu Leo vrati novac. Ana Luisa otkrije da je Hercules smjestio gradonačelnici. Leo plaća Aline za njezine usluge. Luciane slavi i zahvali Venturiniju na pomoći Salete. Ciro dobiva Juninhovo povjerenje. Magnolia nazove Herculesa da se nađu. Laura savjetuje Helo da oprosti Pedru. Leticia zahvali Estelinhi na posjetu. Antonio govori Gigi da se Lia vratila bivšoj ljubavi. Marina iznenadi Tiaga s buketom i ispriča mu se. Gurne ga u bazen, a on nju nosi u sobu. Marina mu predloži da odu na Ilha Bellu. Leticia moli Helo da opet bude s Pedrom. Hercules traži majku i vodi je u bar u kojem poslije razgovaraju. Magnolia predlaže da otmu Helo. Magnolia naoružana dočeka Helo i natjera je da uđe u auto.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatihova lažna djevojka mora biti netko koga Zejnep dobro poznaje, za koju je sigurna da se neće zaljubiti u Fatiha, pomalo antipatična, a Zejnep poznaje točno takvu osobu. S njom dogovaraju susret u obitelji Šekerdžizade, a ona i Fatih odlaze u kupnju kako bi uljepšali njezin imidž zbog priče koju su izmislili. Selin i Orhan provode vrijeme zajedno uz roštilj, a ona mu govori kako bi htjela nastaviti školovanje. Orhan joj otkriva tajnu o smrti svoga oca.

NOVA TV, 20.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Lidija koketira s Karlom da bi učinila Juru ljubomornim. U velikoj svađi u vatrogasnom domu, Petra sazna da su Jure i Lidija u vezi. Lidija bjesni na Juru što je to rekao, a Jure napokon Lidiji kaže da ju ne želi više vidjeti. Nediljko je uvjeren da je spoj između Petre i Jure prošao odlično pa on i Andrija ugovaraju zajedničku večeru s njima. No, ubrzo nakon dolaska Penava, Petra odlazi sa Zorkom u brvnaru. Nediljko i Andrija u problemu. Mate poziva Tadiju na večeru, gdje Krešo saznaje da Tadija zna za njegovo bavljenje švercom. Krešo organizira zasjedu švercerima, pretpostavljajući da je riječ o mrskoj bandi s Ljubanova, ali se iznenadi kad ugleda švercera – Vinku. Frustrirani Tomo huška policajce protiv Marka, no to mu se obija u glavu, jer Marko udovoljava njihovim željama te mu popularnost sve više raste.