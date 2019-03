SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Krešo pomaže Anti prošvercati lijes za Stanin sprovod (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cardoso slijedi Jaira. Orville zatekne Salvadora kod Xane. Maria Isis izbaci Magnoliju i Severa iz stana. Magnolia ponovi da će je razdvojiti od Josea Alfreda. Xana dobije Lucianovo pismo. Jose Alfredo odlazi Cori. Enrico daje mobitel kuharu Felipeu iz Vicenteova tima. Ismael kaže da je Jose Alfredo kod Core. Xana javlja Cristini. Orville uvjeri Salvadora da mu dopusti da proda njegove slike. Maria Marta smišlja susret s Mauriliom. Joao Lucas pokaže Du Teovu prijavu protiv njihove obitelji. Amanda vraća Leonardove dugove. Claudio i Beatriz ugledaju Leonarda na ulici.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džihan se ponaša distancirano nakon što je čuo svađu između Gulru i Omera. Džihan priznaje Onuru da mu je oduvijek želja bila da bude poput Omera jer bi ga tad Gulru možda voljela. Za to vrijeme, Halide prijeti novoj sluškinji Munever jer ona zna njezinu tajnu. Gulru pokušava izvući informacije od Munever, ali Mesude prekida njihov razgovor. Gulfem nastoji izgladiti odnose s Džahide koja je razočarana zbog toga što Omer i ona ne žele imati djecu.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Nakon što je načula razgovor Tončija i Nele o razvodu, Nikol je pobjegla s broda i pala. Ozlijedila je koljeno. Dinko joj pomaže i postaje heroj dana te se tako još više infiltrira u obitelj. Lara je sretna nakon što se napokon čula s Jašom i spremna je zauzeti svoje mjesto u kući no to joj ne polazi za rukom zbog njene dobrote koju i Nela i Nikol iskorištavaju. Mija se zbližava sa Zoranom usprkos Nelinom pokušaju da ih razdvoji. Dinko pokušava zavesti Laru. Jakov pokušava izgladiti nesuglasice s posadom tako što popusti i krene kraćim putem do odredišta, ali presretnu ih gusari.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea se duboko uznemiri kad slučajno ponovno sretne Mihajla u bolnici, a kasnije ostane neugodno iznenađena nakon novog saznanja o Lazaru s kojim je u posljednje vrijeme neobično bliska. Temperamentna Aleksandra poseže za drastičnim mjerama nakon što joj Mitar prizna istinu. Nastasja je vrlo ogorčena na Zlatka zbog svega što se dogodilo s Klarom, a Sara ne prestaje provocirati zbunjenog Vena koji pokušava pronaći izlaz iz problema u kojem se našao.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Emir je nestao, a Faruk je u panici dok je Okan za to vrijeme na sastanku s klijentima. Cijela obitelj zabrinuta je za Emira i ne znaju gdje bi ga tražili. Emir se nalazi na groblju, a to doznaje Sureja nakon što shvati da Emir često govori o svojoj majci. Kada ga pronađe Faruk je bijesan na njega. Esma posjećuje prijateljicu iz djetinjstva koja boluje od Alzheimerove bolesti i cijeli susret je vrlo emotivan za nju jer shvaća kako izgleda bolest u kasnijim stadijima. Esma svoj posjet odlučuje sakriti od obitelji.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Nalazom obdukcije utvrđeno je da Stana nije ubijena, već se ugušila pršutom. Mijo je pušten, ali mu Marko daje ultimatum: ili će ići u zatvor zbog ometanja istrage i premještanja Staninog tijela, ili će postati Markov doušnik protiv švercera. Nakon niza razočaranja, Mijo naposljetku pristaje na Markov uvjet – postaje službeni doušnik policije. Mirela, Tadija i Krešo se pitaju što se događa s Matom te ga odlučuju pratiti. Uskoro saznaju da se Mate nalazi s Vinkom. Tadija je bijesan, Vinka mu nikako nije draga. Štiglići su u problemu – po ugovoru moraju platiti Stanin sprovod. Ante nabavlja sve potrebno u Bosni, ali se lijes treba prošvercati preko granice. Krešo mu pristaje pomoći. Alma ih uhvati usred akcije, ali odluči ne djelovati I, na Krešino čuđenje, samo nastavi dalje.