SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Krešo je ljubomoran na Marka koji je po prvi put izišao s Petrom (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Leticia je razočarana ocem. Pedro se pokušava opravdati. Mileide uspije nagovoriti Robinsona da se vrati u politiku. Luciane i Mileide se prepiru zbog Venturinija. Salete uhvati Antonija i Jessicu kako se ljube. Gustavo dolazi na crpku. Sueli zahvaljuje Salete na pomoći. Leo dolazi na crpku. Gustavo ga promatra. Laura dolazi raditi u tvornicu. Pedro i Helo misle jedno na drugo. Tiao vodi Aline svojoj kući. Magnolia je bijesna. Vitoria odbacuje Caia. Zuza je nagovara da to ne čini. Leticia otkrije da joj se rak vratio. Dobro prihvati vijest. Pedro doznaje vijest i podupire kćer. Magnolia namjerava iskoristiti Tiaov pištolj protiv Aline. Ciro obeća Yari da će pokušati udaljiti Aline od Tiaa i Magnolije.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Dok se Ševketovu domu događaju previranja, Ertan ujedini snage s mladim prijateljem i kuje nove planove. Mukades iskoristi taj prekid da iznova isplanira Fatihov život i na svoju ruku poduzima mjere kako se on nikada ne bi pomirio sa Zejnep.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

U inat Zorki, Andrija nalazi jednog od najboljih distributera s ovih prostora, stanovitog Frenkija. Frenki pristaje ući u posao s njima, no kada Zorka primjeti da je starac dementan, zabranjuje suradnju s njim. Nediljko, Andrija i Mijo odluče je ne poslušati. Njima se Frenki čini potpuno zdrav. Mijo pokušava od Gordane iznuditi ključić kako bi otključao sef i ušao u posao s porculanom, ali ona mu ga ne da. Mate poziva Marka kod sebe doma, gdje ga Krešo nevoljko gleda. Međutim, kad vidi da je Marko odlično društvo za Matu i Mirelu, i on omekša. Zorka moli Krešu da se malo više pozabavi Petrom. Krešo zove Petru na izlazak, međutim ona ga odbija zbog prethodnog dogovora sa Markom, što Krešo ne zna. Krešo na kraju ugleda Marka i Petru kako zajedno odlaze iz kafića pojesti sladoled u obližnji lokal. On i Ante odluče ih pratiti. Pokušaj pljačke lokala zajedničkim snagama riješe Krešo, Marko i Ante. Ante se slavodobitno slika s oborenim pljačkašem. Jure je na bratov nagovor odlučio Lidiji prirediti još jedno iznenađenje. Krišom ulazi u njenu sobu i krevet joj zasipa laticama. Međutim, u krevetu nije Lidija, nego Božo.