SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim treba Hulijinu pomoć kako bi se pobrinuo za svoje dijete (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiao kaže da ga je Zelito napao i poziva Vanessu da to potvrdi inspektoru. Helô se prisjeća majke. Ciro i Mag se sastanu. Ljubavnici su već 20 godina. Letícia govori majci da se ne slaže s Tiaovim postupcima. Mag dijeli Tiaovu pozajmicu sa Cirom. On je ljubomoran na Tiaa. Ciro kaže Mag da nagovori Tiaa da ubije Pedra i Fausta. Mag savjetuje Ciru da se vrati Vitóriji jer će im to biti alibi. Letícia potvrdi majci da će je braniti od Tiaa. Bruno želi da Tiao prestane dolaziti Jéssici. Vitória posjeti Fausta. Tiago ugleda Isabelu i odlazi k Helô da joj to kaže. Pedro vježba s Faustom. Beth prijeti Mag. Mileide i Hércules dolaze u japanski restoran. Tiago moli Elija i Anu Luisu da mu pomognu naći Isabelu. Salete uperi pištolj u Tiaa kako bi zaštitila Jéssicu. Pedro moli Jadera da ne dopušta da Mag i Ciro prilaze Faustu. Zuza javi Pedru da je u opasnosti. Bruno se ponudi da otprati Jéssicu na policiju. Tiao moli Valdira da ubije Pedra.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nakon što su izašle iz zatvora, cure odlaze na Songulin grob. Feride im otkriva kako je Gunej kćer nazvao po Songul te ju cure žele vidjeti. Gunej im to ne dopušta, no Nazan uspije nagovoriti Selin da ju izvede. Vraćajući se u stari stan, cure preplave emocije. Kako bi stale na svoje noge, Meral i Ejlul rade u kuhinji dok Kader i Džemre prodaju nakit na ulici. Neriman im priopćava dobre vijesti te njihovi životi napokon krenu uzlaznom putanjom. Odluče napraviti utočište za djevojčice bez roditelja.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo i Ranko se razdvoje ne bi li pronašli Sonju. No, pronalazi ju Dominik i odvodi nazad u kolibu, gdje ih zatekne Tomo. Dominik se sprema ubiti Tomu, no Ranko se baca pred metak! Vlado otkriva Jasni i Emini Tomin i Rankov plan. Vlado čeka Tomin poziv, no shvaća da nešto nije u redu te s Andrijom odlazi prema kolibi. Ranko je teško ranjen i ne znamo hoće li se izvući. Tomo uspijeva svladati Dominika i konačno ga privodi pravdi. Andrija predaje ‘ortačku listu’ novinaru. Goga je zabrinuta zbog prijetećeg pisma, a Dina misli da bi im Štef mogao pomoći odgonetnuti tko stoji iza toga. Štef misli da je to sadašnji gradonačelnik.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Nakon što njegova obitelj ode, Kerim uzima dijete i vraća ga Filiz. Na povratku kući, Kerim zatječe malog Mehmeta kod kuće. U sklopu svog plana, Hulija kaže Kerimu da je Filiz ostavila dijete na kućnom pragu s porukom. Nakon toga odlazi iz stana. Kerim shvaća kako se ne može sam brinuti o djetetu i nagovori Huliju da se vrati kući. Kerim pokušava biti u dobrim odnosima s Hulijom jer je na to prisiljen. Husejin kupuje kuću u mjestu u koje je došao radi posla. Pokazuje svoju kuću Melek i u tom trenutku Melek primijeti prsten na Husejinovu prstu te shvati kako je oženjen.