SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim traži pomoć od Mahira kako bi riješio trzavice s Hulijom (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro dolazi u bolnicu i doznaje za Heloin zastoj rada srca. Ciro kaže majci da želi početi novi život. Ciro nalazi kameru koju su Pedro i Ana Luisa postavili u njegovoj sobi i snimi poruku. Ana Luisa vidi Cirovu poruku. Laura se želi ispričati Pedru. Jader poziva Ruty Raquel da izađu. Antonio kaže majci da će raditi na crpki. Antonio moli Marinu da se kloni Tiaga. Gigi govori Magnoliji da je Ciro pušten na slobodu. Leticia i Edu se opraštaju od Helo. Pedro bdije nad njezinom snom. Magnolia je zabrinuta jer je Ciro na slobodi. Leticia zaboravlja svoj mobitel u bolnici i vraća se po njega. Marina poljubi Tiaga. Olavo kaže Ciru da nema dokaze protiv Magnolije. Pedro potvrdi Zuzi da mu je Helo sve na svijetu. Magnoliju iznenadi Cirov posjet.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih, Zejnep i Orhan odlaze u Sivas sa Ajfer i Fadik. Orhan zove i Selin, no nju i dalje ne puštaju iz kuće. Ipak, Mustafa uspijeva dovesti Selin i svi dolaze u Sivas. Fehmi i Mukades su ljuti na Selin i žele da se vrati kući, ali ona je odlučna u tome da će ostati sa svojim bratom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hatidže se vraća u kuću obitelji Dževher. Problemi s Džeren su sve vidljiviji i terapeut joj želi propisati tablete. Zabrinuti Bajram odlazi terapeutu i priznaje da je on nacrtao crteže za koje su mislili da su Džerenini. Pripremaju se djevojačka i momačka večer za Husejina i Zejnep. Kerim i Husejin odlaze na večeru, dok Mahir sprema iznenađenje za Zejnep. Kerim i Hulija i dalje izazivaju jedan drugoga raznim podvalama, no Kerimu je to već dojadilo. Pokušava naći način kako riješiti probleme s Hulijom, a po savjet odlazi Mahiru.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Zbog Umutove i Kenanove svađe u radionici zapuca oružje. Gendžo je slučajno ranjen i završi na operaciji. Svi se okupe u bolnici. Naz pritisne Umuta da joj kaže razlog Gendžova ranjavanja i sazna za dug. Kan se dosađuje u tvrtki i gladan je pa ga Ali Nežatov prijatelj Ajhan odvede u restoran. Sinem dolazi u radionicu i uznemiri Umuta. Kan se usred noći probudi u rezidenciji i upadne u bazen. Fejza ga pronađe i čini se kao da je neodlučna hoće li ga spasiti ili ne.