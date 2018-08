SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim se predomišlja u vezi rastave, a Hazer prizna Huliji da je zaljubljen u nju (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helô dolazi dok Pedro i Laura razgovaraju. One se upoznaju. Helô se boji Laure. Ciro i Magnólia raspravljaju i optužuju jedno drugo. Ona prizna da je bila Cirova ljubavnica. Inspektor odluči pritvoriti Cira, a Magnóliju pusti da ode. Sílvia razgovara sa Cirom. Flávia prigovara Misaelu na njegovu ponašanju. Salete razgovara sa Jéssicom o Gustavovoj ovisnosti. Tiao kaže da unatoč istragama, on i dalje vjeruje da je Isabela Marina. Salete misli da će se Gustavo izliječiti od ovisnosti. Magnólia dolazi u postaju, a obitelj Leitao je vrijeđa. Vitória odluči otići Augustu. Jader je ljubomoran na Sansaa. Hércules se žali Luciani na Tiagovu hladnoću, ali ona ga podupire. Vitória optuži majku prije odlaska od kuće. Augusto se umiješa u prepirku. Magnólia plače nakon što Vitória ode. Helô promatra Lauru i predbacuje Pedru zbog nje. Cira zanima što je Magnólia učinila s dokazima o Bethinom ubojstvu. Magnólia je zadovoljna jer je uništila sve dokaze protiv sebe. Vitória kaže Sílviji da je Maria zapravo njezina mama Magnólia. Sílvia joj ne vjeruje. Vitória joj kaže da je Caio njezin unuk. Sílvia se ispričava u sinovo ime.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep ne želi prihvatiti da joj je Merjem mama, ne želi je ni saslušati. Tvrdi da joj je mama umrla i bježi u Istanbul. Merjem pita Ševketa što će biti s njima. On govori da je prošlo puno vremena i da im je sada glavna briga kako da im Zejnep oprosti. Mladi su zabrinuti jer Zejnep ignorira cijelu situaciju i ponaša se kao da se ništa nije dogodilo. Fatih govori Fehmiju i Gulsum što se dogodilo, ali sve čuje Mukades pa počinje prijetiti da će Zejnep reći da je on sve znao kako bi prekinuli. Orhan je zbog cijele situacije užasno ljut na Jadigar i Ševketa. Boli ga što su sve skrivali od Zejnep s obzirom na to da je i on odrastao bez oca.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Pojavljuje se Hazerova bivša žena Ipek i govori mu da se rastaje od sadašnjeg supruga jer joj je potrošo sav novac i udario je. Želi ga natrag. On je odbija i zabranjuje joj da viđa njihovog sina. Svojim ljudima naredi da ga pretuku. Bajram saznaje za sve što se dogodilo pa naređuje da Hulija s djecom dođe u kuću. Melek na televiziji vidi vijest o Husejinovom ranjavanju. I Zejnep je s njim pa Melek odluči da je krajnje vrijeme da se riješi obitelji Dževher. Ona u bolnici dobiva telefonski poziv od Džema. Javi se no nitko ništa ne govori. Zato optuži medicinsku sestru da je pokušava izluditi. Zaštitari je obuzdaju. Husejin je nakon toga posjećuje, no Melek mu kaže da više ne dolazi. Mahir i Kaja počeli su s radovima na skloništu. Hazer dolazi provjeriti kako napreduju radovi pa mu Mahir govori što se dogodilo Huliji. Odmah odlazi do nje i priznaje joj da je zaljubljen u nju otkad ju je prvi puta vidio. U međuvremenu se Filiz vraća s liječenja i otkriva da je Nurgul poginula. Hulija i Kerim konačno odluče porazgovarati o svemu kako bi donijeli najbolju odluku za oboje prije suda. Dok oni raspravljaju, Mahira napadnu i izbodu nožem. Iako su se dogovorili da će se rastati, Kerim na sudu izvodi pravu predstavu i sutkinja odluči odgoditi parnicu.