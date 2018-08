SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim se odlučuje rastati od Hulije što zakomplicira njezinu trudnoću (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Augusto, Pedro i Helô nagovore Vitóriju da glumi da ne zna za Cira i Mag. Mileide spakira Jaderove stvari. Gledson i Robinson kažu da će i oni otići s njim ako ga izbaci. Salete i Wessley odlaze u narkomansku četvrt, ali ne nalaze Gustava. On se skriva pred Salete. Tiao misli da bi se Letícia mogla vratiti kući ako Isabela napravi pakao u Tiagovu životu. Salete obeća Sueli da će spasiti Gustava. Jader dolazi kući, a kovčezi ga čekaju. Odlazi, a Robinson i Gledson idu s njim. Mileide ostaje sama. Ciro kaže da će Mag platiti za sva svoja zla. Odlazi u bolnicu, u Vitórijinu sobu. Pita je zašto nije svima rekla što je vidjela. Kaže joj da je i ona Magina žrtva.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fadik treba otići u školu u Bolu, no na autobusnoj stanici čeka je Mete. Izjavljuje joj ljubavi i ona odustaje od odlaska. Fatih nagovori Selin da dođe živjeti kod Orhana, no kad je on i Zejnep dovedu tamo, dočeka ih neugodno iznenađenje. Ševket je pronašao Ertana. No uskoro ispada da to nije bio Ertan, već Berkedžan koji priznaje da je zaljubljen u Selin. Zbog toga ga Orhan baca u more. Nakon što to srede, Fatih, Orhan, Mustafa i Mete opet dobivaju poruku od iste osobe koja ih sada traži da se nađu. Fatih se toliko uplaši da snimi oproštajnu poruku Zejnep. Gospođa Merjem odluči otići i ostavlja tvrtku u Birolovim rukama.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Za obiteljskom večerom Suhejla Bajramu daje svoj dar za godišnjicu braka – stranicu iz njezinog dnevnika na dan kad su se upoznali. To raznježi cijelu obitelj pa se na trenutak čini kao da je sve u najboljem redu. No sve pokvari dar koji im je Melek poklonila, okvir za sliku koji je namijenila za njezino i Husejinovo dijete. Kerim odlazi na farmu kako bi radio na knjizi. Nakon povratka na posao, sreće Huliju koja se upisala na fakultet gdje on radi. Kerim zaključuje da je vrijeme za rastavu. S druge strane, Zejnep Husejinu predlaže da zbliži Džeren s Melek. Čini se da je bacila oko na Mahira jer svako jutra odlazi u kafić. Poziva ga na putovanje u Berlin. Nilaj odlazi svojim roditeljima u selo, no brzo se vraća jer ju oni žele na silu zaručiti, što ona odbije. Zbog toga je brat istuče. Problem je što ima dijete, pa Hulija ponudi da napravi DNA testiranje kako bi im dokazala da Bahar nije Nilajina kćer. Melek poludi i pokušava je istjerati iz kuće. Kerim malo popušta i dolazi kod doktora na pregled s Hulijom. Doktorica kaže kako je dijete u depresiji, a oni se zbog toga opet posvađaju. Na povratku ih netko otme.