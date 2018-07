SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim sazna da je Bahar Hulijina kćer. Odnos Melek i Husejina je na kušnji (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Luciane kaže Pedru da je Ciro u Vitórijinoj sobi. Pedro dolazi, a Ciro mu kaže da je otac Vitórijina djeteta i da je normalno da je posjećuje. Antônio vidi Marinu i misli da je to Isabela. Ana Luisa misli da se zabunio. Tiago i Letícia odlaze u akvarij. Tiago se prisjeća kako je ondje bio s Isabelom. Tiao pokazuje Lauri svoju tvrtku i kaže joj da će poželjeti ostati u Brazilu. Ciro zaključi da se Beth nije ukrcala na avion i da ju je Mag ubila. Zarekne se na osvetu. Ciro stavlja majci tabletu za spavanje u čašu. Srdačno dočeka Mag i njih dvoje odlaze u krevet. Fausto, Pedro i Ana Luisa gledaju preko skrivene kamere njihov susret. Vitória odlazi Sílviji i otkrije da je Ciro ljubavnik njezine majke. Ana Luisa i Pedro vide da je netko u sobi. Otkriju da Vitória sve gleda. Pedro hitno zove Augusta. Vitória je očajna, bljeskaju joj prizori iz prošlosti, bježi i doživi nesreću. Augusto zove hitnu i Pedra. Pedro javlja Helô da sestra ima trudove. Vitória rađa na ulici.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Mete odlazi u internetski kafić kako bi saznao tko šalje prijeteće poruke njemu i prijateljima. No ne saznaje ništa jer nema sigurnosnih kamera. On i Fatih zaključuju da su u pitanju profesionalci, pa traže profesionalnu pomoć. Ispada da je čovjek od kojeg su tražili pomoć Ševketov prijatelj koji mu javi za problem. Tako Ševket sazna za Ertana, no Fatih izmišlja da je Ertan zaljubljen u Selin. Zbog toga Ševket zahtijeva da se Selin preseli u njihovu kuću. To govori Orhanu a on misli da se radi o Berkedžanu pa se opet posvađa sa Selin. Mejrem dolazi kod Jadigar kako bi razgovarale. Kaže joj da nije imala izbora i da je morala otići od njih. Ipak posumnja u Jadigarine namjere jer ih je Ševket prisluškivao.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Melisa priznaje Kerimu da je zaljubljena u njega, on je odbija i prekida njihovu suradnju. Međutim, kasnije saznaje da Melisa boluje od raka te joj odluči pomoći u liječenju iako je ona odbila liječničku pomoć. Hulija traži novac za otkupninu od Zejnep. Kerim dobiva poziv iz banke da mu supruga traži isplatu velikog iznosa novca. Shvati što je posrijedi pa je odluči pratiti i saznaje da je Bahar njezina kćer. Hulija ostavlja novac otmičarima, no ubrzo shvaća da dijete koje su joj dali nije Bahar. Zaključuje da nema drugog izbora nego to dijete odvesti doma i tražiti pomoć od tate Bajrama. S druge strane, Kerim uzima stvar u svoje ruke i pronađe Džema. Saznaje da je on Baharin otac. Drugi dan za doručkom dolazi Arda s torbom u kojoj se nalazi 5 milijuna lira koje je Hulija dala otmičarima. Kaže da ju je pred kućom ostavio neki motorist. Bajram otkriva Husejinu da su on i njegovi ljudi pratili Huliju onaj dan kad se našla s Džemom. Njegovi su ga ljudi sakrili. U međuvremenu Bahar završava kod starijeg para koji želi izvući novac kako bi je vratili. Policija im ulazi u trag i nalazi Bahar. Iako se sve čini da je u najboljem redu nakon Bahrinog povratka, Melek i Husejin se opet posvađaju. Husejina grize savjest zbog Džeren i traži malo vremena. Džem je nakon susreta s Kerimom nestao, a kasnije se saznaje da je mrtav.