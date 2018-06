SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim prizna Huliji da mu je stalo do nje, ali i da mu nedostaje stari život (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ana Luisa predlaže Pedru da uključe i Luciane u Faustovu zaštitu. Letícia pozove Tiaga u šetnju. Ciro podsjeća Mag da joj je uvijek bio najodaniji. Augusto govori Beth da će biti otac i njih se dvoje posvađaju. Vitória daje do znanja da ne želi da joj se miješaju u život. Salete razgovara s Augustom i predlaže mu da bude njegova dogradonačelnica. Njemu se zamisao svidi. Brunu puštaju iz bolnice. Salete odbija biti Hérculesova dogradonačelnica. Ana Luisa vježba s logopedom i Faustom. Tiagu jave da su pronašli žensko tijelo. Letícia ide s njime na lice mjesta. Pedro misli da je netko namjerno skrivio Bruninu nesreću. Camila i Robinson se poljube. Luciane želi biti muževa dogradonačelnica. Gledson je nagovara da bude prva dama. Jader prosi Mileide. Antônio sazna da je Olavo bio na njegovoj prvoj pričesti i to ga gane. Pedro govori Mag da vjeruje da je Tiao kriv za Bruninu nesreću. Luciane pristane sudjelovati u Pedrovu planu. Salete govori da će biti Hérculesova dogradonačelnica.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Gulsum, Zejnep, Selim i Selin odlaze u kupovinu odjeće za prošnju. Ševket i njegova ekipa ih prate. Mukades odbija isprositi Zejnepinu ruku jer smatra kako ona nije dovoljno dobra za obitelj Šekerdžizade. Irem je spremna na sve kako bi Fatih bio samo njen. Kad Zejnep želi dati svoju karticu kako bi platila odjeću, iznenadi ju Gulsumina reakcija. Ševket slijedi auto u kojem je Zejnep, no to završi kobno. Gulsum iznenadi Fatiha i Zejnep prstenjem. Ševket odluči postupiti po principu “oko za oko, zub za zub” te otme Selin za Orhana jer misli da je Fatih oteo Zejnep. Mukades pozove policiju.

NOVA TV, 21.10, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Zejnep želi da njezin otac pronađe Melek i dovede je u vilu. Kerim dolazi kući pijan te opljačkan što zabrine Huliju. Priznaje joj kako mu je teško jer će ona uskoro otići te ju zagrli što nju iznenadi. Husejin posjećuje Melek. Ona ga poziva na večeru, no neugodno joj je kad ju on primi za ruku. Kerim govori Huliji kako želi vratiti svoj život prije nje te ju rastuži svojim riječima. Hulija s Bajramom sklopi poslovni dogovor koji Zejnep ne odobrava. Bade i Kerim provode vrijeme zajedno te ju on savjetuje. Husejina brine jer se Melek ne javlja te zamalo doživi prometnu nesreću. Filiz je tužna zbog Mehmeta te ju Mahir tješi. Melek dolazi u vilu što iznenadi Suhejlu i Huliju.