SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim odustaje od puta, opija se i završi u pritvori dok Hulija rađa djevojčicu (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia doživi javno sramoćenje. Tiao joj okreće leđa. Ciro ubrzava majku da skupa pobjegnu. Inspektor traži gdje će naći Cira. Gigi vodi Mag kući. Ciro brzo napušta zgradu. Inspektor Celso kaže da treba uhidbeni nalog za Cira i Mag. Jader je zabrinut za Faustovo zdravlje. Mileide ima neki loš predosjećaj u vezi s Faustom. Salete sazna da je Fausto preminuo. Svi ga oplakuju. Yara kaže Misaelu da je Ciro bio u vezi s Mag. Ciro nazove Yaru i moli je pomoć. Ana Luisa pokaže Pedru da se Ciro pakira. Obavještavaju inspektora. Tiago razgovara s Hérculesom koji mu prizna da nikad nije volio oca. Da jedino voli djecu i Luciane. Gigi obavijesti Mag o Faustovoj smrti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Merjem odlazi i poziva Fatiha da mu priopći svoju odluku da odlazi. Traži od njega da se što prije vjenča sa Zejnep. Fatih izvlači Ševketa i Orhana iz zatvora. Cijela obitelj odlazi u Rize brati čaj. Usput razgledaju Rize. Svi su dobro raspoloženi i uživaju osim Mukades koja stalno prigovara.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Dva mjeseca kasnije Hulija uspijeva u svom naumu da službeno postane majka Bahar. Melek se naljuti na nju, a mentalno joj je zdravlje sve gore. Hulija dobiva cvijeće i poruke od nepoznate osobe. Hatidže odluči pred obitelji ispričati cijelu istinu o Baharinom porijeklu. Zejnep staje u Hulijinu obranu i govori da ju je Džem silovao. Za to vrijeme Hulija dolazi na Kerimovu zabavu za oproštaj i otkriva da je Melisin brat iskoristio svoje veze u ministarstvu kako bi pozvali Kerima u Englesku. Kerim govori Melisi da je nikad više ne želi vidjeti. Usred njihove svađe Hulija dobiva trudove i izlazi van, pa se sruši od bolova. Dolazi Melisin brat koji je vodi u bolnicu. Husejin pred obitelji govori sve što mu je Melek rekla za Bahar. Kerim odlučuje ne otići u Englesku. Otišao je iz kafića u kojem su slavili i ostavlja tamo prtljagu i mobitel. S obzirom na to da je previše popio, zaspi na ulici. Pronalazi ga policija i odvodi u pritvor. Hazer u bolnici čeka s Hulijom pa javi Mahiru da Hulija rađa. Tako saznaje i obitelj, svi su zabrinuti jer termin joj je tek za mjesec dana, iako su do maloprije govorili da je ne mogu prihvatiti za snahu. Iako je rodila prerano, s Hulijom i djetetom sve je prošlo u redu. U bolnicu dolazi Melek koja opet pokazuje znakove psihičkih problema. U međuvremenu i Kerim saznaje da je Džem silovao Huliju pa odlazi u bolnicu, no Hulija spava. Zbog toga kad se probudi pomisli da mu se gadi i da nije htio doći.