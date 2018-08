SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim je ljubomoran na Hazera i ne želi se više rastati od Hulije (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ruty Raquel govori Marini o Beth. Ciro optuži Magnóliju za Suzaninu smrt, za pokušaj Faustova ubojstva, za Bethinu, Carmeminu i Estelinu smrt. Tiao odlazi u nekadašnji Marinin stan. Yara razgovara s Misaelom da prime gđu Sílviju u svoju kuću, ali on to ne prihvaća. Sílvia čuje kako Misael vrijeđa Cira i brani ga. Yara mu kaže da će zaštititi Cirovu mamu. Flávia savjetuje Eduu da kaže Xanaiji da ga je otac natjerao da ode u bordel. Salete nalazi drogiranog Gustava. Laura se ide naći s Pedrom. Tiao odlazi u bolnicu u kojoj je Marina radila kako bi nešto saznao o njoj. Antônio upoznaje Marinu i šokira se. Ruty Raquel je ljubomorna. Magnólia odlazi u policiju. Laura nalazi Pedra u stakleniku. On se rasplače kad je ugleda. Gustavo je agresivan prema Salete. Ciro kaže inspektoru za skriveni pretinac u Maginom ormaru. Giba ondje ništa ne nalazi.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Ševket pomaže Mukades da izađe iz zamke, a ona ga ostavlja tamo samog. U tom trenutku dolaze Fatih i Zejnep pa ga oni izvlače van. Nakon razgovora sa Selimom, Zejnep se rastuži zbog majke. Fatih joj želi reći da joj je majka živa, no u taj tren dolazi Ševket i izgrdi ga. Da bi se utješila, Zejnep odlazi do kuće svoje bake i saznaje da je još uvijek živa. No, nažalost ona je se ne sjeća. Zejnep uzima Merjeminu fotografiju iz mladosti. Za to vrijeme Ševket odlazi na groblje i tamo sreće Merjem. Ona mu kaže da odlazi u Švicarsku i više se ne vraća. Ostavlja mu pismo njezinog pokojnog supruga u kojem mu govori da je prisilio Merjem da napusti njega i Zejnep, no nije uspio pridobiti njezinu ljubav. Merjem odlazi, ali Ševket potrči za njom i odvodi je da kažu Zejnep istinu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Husejin govori Zejnep kako želi da krenu iznova i da je požalio zbog svega. Melek se za to vrijeme budi iz nesvjestice i govori da je vidjela Džema u njihovoj kući, pa se srušila od šoka. No, Hulija, Nilaj i Mahir misle da je to zbog njezinih problema pa ne vjeruju da ga je stvarno vidjela. Ujutro dolaze Kerim i Husejin koji je konačno nagovara da posjeti psihijatra. Psihijatar joj prepisuje terapiju, no Melek uporno tvrdi da joj nije ništa i odbija je piti. Hazer zove Huliju da provjeri kako je, što budi ljubomoru u Kerimu. Na odlasku govori Huliji da se neće rastati. Situaciju pogoršava što ih vidi zajedno kad dolazi po Mehmeta. Naime, Hulija je upisala Bahar u isti vrtić u koji ide Hazerov sin. Vraćaju se zajedno iz vrtića kako bi pomogli Mahiru koji radi na konceptu za prihvatilište. Hazer mu poklanja zgradu. U međuvremenu Kerim odluči izgladiti stvari između sebe i Hulije. Odvodi je na romantičnu večeru povodom Valentinova. No, večeru prekida Nilajin poziv. Melek je izazvala požar u kući. Stanje joj je sve gore, stalno misli da razgovara s pokojnom majkom. Husejin je odvodi u kliniku. Zbog toga se osjeća krivim. Počinje piti i ne dolazi kući. Jedne noći lutajući ulicama nailazi na dva čovjeka koji ga žele opljačkati. Jedan od njih upuca ga u bedro. Nasreću doktori su uspjeli izvaditi metak. Hulija na fakultetu sreće Melisinog prijatelja koji joj govori da je Kerim spavao s Melisom. Ona odluči Kerima pitati je li to istina. Kerim poludi i izbacuje je van iz ureda. Po povratku kući Hulija nailazi na latice na stepenicama i poruku na ogledalu i omamljenu Ajše. Mahir sumnja da stvarno sve ima veze s Džemom jer je Husejin pogođen u isto mjesto u koje je on upucao Džema. Priznaje da Filiz nije mogla identificirati Džema jer je bio sav u opeklinama.