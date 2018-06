SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim i Hulija se sve više zbližavaju. Odnos im remete Džem i Filiz (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ana Luisa šalje Pedru poruku da joj dođe upomoć. Pedro izmisli neki razlog i dogovori susret sa Cirom. Ana Luisa uspije pobjeći iz Silvijine kuće. Pedro traži da Ciro da Vitóriji rastavu, ali on to ne želi učiniti. Misael govori Tiagu, Letíciji i Magnóliji da je vidio kako Ciro sabotira strojeve. Mag ga brani. Pedro i Helô razgovaraju o djetetu. Magnólia zove Cira na ozbiljan razgovor. Vitória čuje Magnóliju kako razgovara sa Cirom i upada u majčinu sobu. Luciane kaže Letíciji i Tiagu da drži fige da opet budu zajedno. Salete moli Gustava da ode s njom u kampanju. Hérculesu smeta Claudionor koji je došao Luciane po odjeću. Magnólia moli Tiaga da ne otpusti Cira. Gustavo se boji da će Salete otkriti njegovu prošlost. Vitória pokuša otkriti Cirovu tajnu. Flávia je neljubazna prema Tiagu kada ga ugleda s Letícijom. Salete je u faveli radi kampanje. Magnólia pozove Tiaa da izađu. Gigi se iznenadi. Fausto staje na noge nakon Magnólijine provokacije. Helô savjetuje Yari da se pomiri s mužem. Ona joj ispriča o Cirovoj ljubavnici. Misael traži Fláviju na poslu. Ona ga pita bi li trebala potražiti biološku majku. Luciane traži radnice. Leila joj preporuči prijateljicu. Salete i Gustavo ostaju na cesti bez benzina. Provedu noć skupa. Yara govori Vitóriji o Cirovoj ljubavnici. Yara se prepire s Misaelom. Vitória otkrije da Ciro ima ljubavnicu i traži da joj Pedro kaže tko je ta žena.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Orhan nailazi na odbijanje svih iz luke te shvati kako nema gdje spavati. Selin se brine za njega te ga odluči sakriti u podrum vile. Mukades i Fehmi se posvađaju zbog njegove opuštenosti, dok je ona zabrinuta za cjelokupnu situaciju. Zejnep je nervozna zbog slika s vjenčanja te govori Fatihu kako bi bilo dobro da sve priznaju. Nakon što ju on ismije, oboje odluče odustati. Orhan krade sok i kekse namijenjene Fehmiju pa Selin čini sve što može kako bi ga prikrila. Irem ispituje Selin o vjenčanju te se Gulsum naljuti. Vlasnica holdinga želi kupiti Fatihovu robnu marku, no on ju odbija. Ševket zove Orhana kako bi mu pomogao u ribolovu, no on ga odbije. Fatiha oduševi Zejnepina pojava.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Nakon što vidi da u restoran stiže i Husejin, Kaja ipak odluči ući. Kaja kaže Melek da je odvezao auto na servis i uzeo novi koji će koristiti dok je prvi na popravku. Kaže joj da je usput kupio i prstenje. Kad to vidi, Husejin se uzruja, ali im ponudi da kao najstariji član obitelji stavi prstenje. Melek to odbije i skine prsten s ruke. Pogledi im se susreću. Kerim odlazi za Husejinom kako bi ga tješio. Razgovara s Hulijom preko telefona te napokon djeluju kao bračni par, no prekine ih prazna baterija. Husejin je neutješan zbog prstena kojeg je vidio. Zejnep ludi jer Husejin još nije kod kuće, no Bajram želi da ona i kćer ostanu u kući. Hulija i Melek razgovaraju o novonastaloj situaciji te Melek govori kako ne vjeruje da je Mehmet Hulijin sin. Suhejla provodi vrijeme sa Zejnep kako se ona ne bi osjećala odbačeno. Kerim vodi posao, Bajram ga posjećuje te zajedno odlaze do rudnika gdje im se pridružuje Husejin. Hulija i Mahir smišljaju plan kako bi vratili što im pripada. Mahir posjećuje Filiz. Ona ga iznenadi svojim odlukama. Husejin se suoči s Melek te joj govori kako će se pomiriti sa Zejnep. Hulija želi razgovarati s Kajom, no on bježi od nje. Kad ih Kerim primijeti, Hulija se pravi kao da vježba. Pronađu se u intimnom trenutku koji prekine Melek. Hulija se vraća kući te provodi vrijeme s Mehmetom. Kasnije odlazi na dogovoreni sastanak s Džemom. Namjesti mu klopku u kojoj mu Mahir ukrade novac. Kerim posjećuje Filiz te joj odobri viđanje sina. Vraća se kući na večeru gdje ga Hulija radosno dočekuje, no on ju odbija.