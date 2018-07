SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim i Hulija sve se više udaljavaju dok Husejin shvati da mu Zejnep nedostaje (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Luciane želi otići u bolnicu. Hércules ne želi otići s njom. Ciro kaže Mag da je više ne voli. Vitória je u bolnici. Hércules javlja majci što se dogodilo Vitóriji, ali Ciro ne odlazi s njom u bolnicu. Liječnik kaže da bi dijete moglo imati posljedice nesreće. Augusto kaže Pedru da je on Caiov otac. Marina se zbliži s Ruty Raquel. Mileide kaže da će djetetovo rođenje otvoriti veliki problem. Luciane odlazi vidjeti malenoga Caia. Ciro govori Mag da svi znaju za njihovu vezu, ali ona je nepovjerljiva. Jéssica spriječi Wessleya da ne oda Salete da je Gustavo u narkomanskoj četvrti. Tiao otkrije da Laura ima kćer, te zaključi da je on otac. Tiao misli da je Marina zapravo Isabela. Salete odlazi tražiti Gustava. Tiao vrijeđa Marinu misleći da je ona Isabel i nudi joj novac kako bi napustila zemlju.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fadik treba otići u školu u Bolu, no na autobusnoj stanici čeka je Mete. Izjavljuje joj ljubavi i ona odustaje od odlaska. Fatih nagovori Selin da dođe živjeti kod Orhana, no kad je on i Zejnep dovedu tamo, dočeka ih neugodno iznenađenje. Ševket je pronašao Ertana. No uskoro ispada da to nije bio Ertan, već Berkedžan koji priznaje da je zaljubljen u Selin. Zbog toga ga Orhan baca u more. Nakon što to srede, Fatih, Orhan, Mustafa i Mete opet dobivaju poruku od iste osobe koja ih sada traži da se nađu. Fatih se toliko uplaši da snimi oproštajnu poruku Zejnep. Gospođa Merjem odluči otići i ostavlja tvrtku u Birolovim rukama.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Džeren ima velikih problema u školi. Zbog toga Husejin sve više vremena provodi kod kuće. Jednu večer Hulija i Zejnep izlaze pa im se pridružuju Kerim i Husejin. Husejin i Zejnep plešu zajedno, a kasnije Husejin dolazi u njezinu sobu i govori joj da mu nedostaje. Nilaj ih snima kad plešu i snimku pokazuje Melek. Ona okrivljuje Huliju za sve. Cijela obitelj odlazi na odmor povodom Bajramove i Suhejline godišnjice braka, osim Hulije i Kerima. Budući da su ostali sami, Hulija mu odluči reći sve u vezi Bahar i Džema. Kerim nakon svađe odlazi iz kuće, a Hulija se sruši na pod od bolova u trbuhu. Kad Melek čuje da je Husejin otišao s obitelji, odluči napraviti veliko iznenađenje. Dolazi na zajedničku večeru što Džeren užasno razljuti. Baca čašu prema njoj pa Melek padne i izgubi dijete.