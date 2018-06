SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim i Hulija su na izletu, a Kaja otima Bahar (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Vitória dolazi Sílviji kao njezina čitačica. Razgovaraju i Sílvia joj kaže za snahu Mariju i sina Cira. Vitória je šokirana svim tim spoznajama, ali ne sluti da je Maria zapravo Mag. Tiao kaže Valdiru da smisli način kako će ubiti Fausta. Pedro i Helô razgovaraju o trudnoći. Ciro gubi živce na poslu. Tiago ljutit na njega uzima motor i odlazi na Ilha Belu. Prisjeća se kako baka brani Cira. Jéssica uhvati Salete kako se ljubi s Gustavom. Mag u kući ugleda mnoštvo šivaćih strojeva i švelja. Ljuti se na sina i Luciane. Bruno govori mami da je dobio specijalizaciju u Torontu. Novinari dolaze Leitaima kako bi intervjuirali švelje o Lucianeinoj konfekciji. Vitória čita Sílviji i traži neku sliku po stanu. Ana Lu nadzire Cira mobitelom. Bruno kaže Jéssici za specijalizaciju, ali njoj se ta ideja ne sviđa. Tiago dolazi na Ilha Belu. Zuza govori ocu Paulu da će joj laknuti ako sin ode u Kanadu. Salete razgovara s Flávijinom biološkom majkom. Cidália joj prizna da bi htjela razmisliti želi li upoznati kćer. Tiao zatekne sina s Xanaijom. Šokira se kada mu sin kaže da je još nevin. Vitória govori Augustu da je bila kod Sílvije i da želi otkriti tko je Maria. Tiago je na Ilha Beli. Velika je kiša. Letícia dolazi i ugleda ga kako leži na plaži.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fehmi se požali Gulsum kako mu nestaju stvari, no ona ga ne shvaća ozbiljno. Fatih i Selim odlaze zajedno u kupnju kako bi Zejnep skuhali juhu za ozdravljenje. Selin posjećuje Orhana govoreći mu kako je ujak njegove majke umro. Zejnep ima noćne more te sanja kako joj Ertan želi uzeti sina. Fatih ju smiruje, a ona mu odluči priznati što se dogodilo kad je otišla u Ameriku. Kasnije shvate kako su se sreli u kafiću u Americi. Fehmi susretne Orhana te jureći za njim po kući padne niz stepenice. Ševket susreće Merjem te na povratku kući zagrli Zejnep kao nikada. Fehmi dovodi Orhana u Ševketovu kuću.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Melek je zabrinuta iako ju Nilaj i Kaja pokušavaju oraspoložiti. Kerim vodi Huliju na izlet koji se njoj veoma svidi, no ubrzo shvati kako je to izgovor za razgovor oko Filiz. Husejin posjećuje Melek te ju vodi iz restorana kako bi mogli pričati što Kaja iskoristi za Baharinu otmicu. Mahir prevari Filiz te ona doživi nesreću. Odluči pobjeći iz zemlje uz Mahirovu pomoć. Zejnep se žali Bajramu na Huliju, no on ju brani pa se Zejnep osjeća odbačeno. Melek, Nilaj i Husejin su u velikoj potrazi te se odluče obratiti Hatidže za pomoć. Njoj nije jasno čija je Bahar kćer te odluči doznati istinu. Bajram ispituje Huliju za Bahar što nju uznemiri te odluči uzeti stvar u svoje ruke i saznati istinu od Melek.