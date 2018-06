SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim i Hulija se vraćaju u Istanbul čemu se vesele svi osim Zejnep (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiao emotivno ucjenjuje Edua. Pedro govori Helô da je stjerala Tiaa u kut. Tiago hvali Letícijin stav prema majci. Zuza je sretna zbog Brunine veze s Jéssicom. Ciro posjećuje majku. Hércules vodi Mileide u saunu. Jéssica pita Salete ima li nešto s Gustavom. Aline šalje poruku Gustavu i zove ga da se nađu. Misael ulazi i ugleda je kako se nudi Gustavu. Aline odlazi od kuće. Camila govori Ani Luisi da Robinson želi da se vrati na fakultet. Luciane se vraća Maginoj kući i govori Hérculesu da Magnólia ima skriveni imetak. Marcao govori da je vidio Aline u autobusu. Luciane nasmije Fausta. Yara i Misael plaču kada saznaju da je Aline otišla. Pedro vjeruje da Fausto mnogo zna, ali ne želi reći. Jéssica i Bruno izjave ljubav jedno drugome. Tiao brani sinu da mu se obraća jer je sin pustio Pedra u stan. Hércules gubi interes za svoju kampanju. Zuza prizna ocu Paulu da se kaje što nije spriječila Vitórijin brak sa Cirom. Ciro javi Fininhu da ima posao za njega. Letícia najavi Tiau da će raditi u tvornici tekstila. Yara se povjeri Salete.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep jedva skupi hrabrosti doći kući gdje joj se teta i Elif veoma razvesele. Kad se Ševket vrati kući, odluči otjerati ju. Zejnep se naljuti na Fatiha te odluči otići od njega, no on ju pronađe. Selim biva otet te se Zejnep odluči suočiti s ocem, no njega nema kod kuće. Ševket odluči Selima odvesti dojilji kako bi ga nahranio. Kad dojilja nestane, svi krenu u potragu za njom. Zejnep napadne oca dok Kamil odluči sve ispričati Fehmiju. Susret dviju obitelji preraste u veliku potragu koja okonča nesporazumom.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Dan je vjenčanja Tome i Sonje i svi su uključeni u pripreme. Sonja, Jasna i Vlado u emotivnom trenutku prisjećaju se Milana. Ranko i Tomo odlaze na očev grob, gdje Ranko predloži Tomi da se vrati u policiju. Tomo mu prizna da je i sam razmišljao o tome. Helena se vraća u Vrhovac i ima emotivan susret s Mašom. Dina slučajno razbije ogledalce, a potom gubi vjenčano prstenje, koje naposljetku pronalazi kod Maše i Pavića. No, unatoč lošim predosjećajima, Tomo i Sonja se vjenčaju u lijepoj ceremoniji. Nakon obreda vjenčanja, Ranko svojevoljno odlazi u zatvor i emotivno se oprašta od majke Edite. U zatvoru Ranko susreće Dominikovog tjelohranitelja, koji mu govori da mu je sin živ, ali ne oda gdje je. Ranko je lud!

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hulija njeguje Kerima koji boluje od vrućice. Husejin ih posjećuje te mu se Kerim razveseli. Bajram odluči posjetiti Melek. Ispituje ju što ima između nje i Husejina, no nakon što mu ona odgovori on počinje sumnjati u njezinu iskrenost. Ispituje Kaju tko je Baharina majka te pomisli kako joj je Husejin otac. Kerim i Hulija vraćaju se u Tursku, no njihov dolazak prekida Filiz. Kerim ju odvodi da razgovaraju te joj govori kako nema prava na Mehmeta. Mahir dolazi kod Filiz po Hulijinom naputku te želi razgovarati s njom. Kerim optužuje Bajrama za proživljenu sramotu. Bajram uživa s Mehmetom što zasmeta Zejnep. Melek odluči priznati Husejinu što ju je Bajram ispitivao te mu govori kako više nije dobrodošao u njezin restoran. Zejnep čuje njihov razgovor.