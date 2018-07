SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim i Hulija odluče svojoj vezi dati novu priliku (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ciro misli da ga se Mag želi riješiti. Ramiro savjetuje Tiau da bude ljubazan prema Helô ako želi da mu se kći vrati. Ciro nagovara Mag da prijavi Tiaa. Tiao se iznenada pojavi u galeriji i želi pomirbu s Helô. Letícia mu kaže da je normalno da mu Helô više ne vjeruje. Zuza moli Pedra da nagovori Brunu da ipak ode u Kanadu. Jéssica govori Bruni da Zuza želi da oboje odu u Kanadu. Ana Lu moli Elija da postavi GPS u Magin auto. Mileide kaže da Fausto ima jedan zadatak. Letícia odlazi u tatin holding i moli ga da se udalji od Helô. Optuži ga da je on nalogodavac pokušaja Faustova ubojstva. Vitória provjerava u tvornici je li Ciro ondje. On se vraća kući, a Augusto javlja Vitóriji da odmah napusti stan. Tiago kaže Letíciji da ju nije slučajno poljubio. Ona mu kaže da je mislio na Isabelu kad ju je poljubio na Ilha Beli. Pedro i Ana Lu vide kako Ciro pokušava otvoriti sef u maminom stanu. Tiago moli Letíciju da ponovno budu skupa. Ona ne pristaje. Ciro želi da mu Mag kaže šifru sefa. Augusto kaže Vitóriji da kaže Sílviji istinu. Tiao se ljuti na Valdira jer im je plan propao.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Mukades je sretna radi Fatihove i Zejnepine svađe dok Gulsum želi da riješe probleme. Fatih želi doznati što Zejnep osjeća prema njemu, no ona mu govori kako treba vremena te odlazi kod Fadik. Gulsum se bavi događanjima u tvrtcu te želi znati kako ona stoji. Doznaje kako Fatih odbija ponude Holdinga pa sama donosi ključne odluke. Merjem posjećuje Jadigar, no Ajfer ju vodi kod sebe govoreći kako je tamo Zejnep. Ipak, kad stignu kući ne zateknu ju tamo. Zejnep, Selim i Fadik odlaze u djedovu kuću, no susjeda ih sretne te želi pomoći u čišćenju. Fehmi brine za Selin dok je ona s Orhanom na večeri.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hulija se prisjeća teškog djetinjstva kad ju u mislima prekine Mahir. Požali mu se kako ne vidi izlaz iz situacije u kojoj se našla te joj on pokušava pomoći. Zejnep uzima Džeren te odlazi iz kuće što najviše pogodi Suhejlu. Kerim posjećuje Huliju te ju ispituje o dokumentima Zejnepina oca. Ona ima spremnu priču nakon koje provedu noć zajedno. Ujutro započinju novi zajednički život. Kerim i Hulija odlaze na večeru, a na vratima zatiču Filiz, Nurgul i Mahira. Dolazi do napetosti među njima, ali Kerim smiruje situaciju i sve ih poziva u kuću. Hulija se boji da će Filiz oteti dijete i to obznani svima njima. Kerim je smiruje i govori joj da nitko neće uzeti dijete. Filiz koja ih promatra shvati da su se zaljubili i to je slomi. Hulija je jako ljuta i iznenađena što je Mahir u njihovu društvu. Zejnep uzima Džeren i odsjeda s njom u hotelu. Kuje plan kako se osvetiti obitelji Dževher. Nalazi se s Džemom i traži ga da prati Husejina kako bi mogla oduzeti svu imovinu obitelji. Cilj joj je fotografirati Melek i Husejina i tako dokazati da je on vara s njom. Uz pomoć odvjetnika tražit će ne samo svu imovinu obitelji, nego i kuću u kojoj žive. To jako razljuti Kerima, Husejina, Bajrama i Suhejlu. Suhejla je jako žalosna što je Džeren otišla od kuće te ju Bajram pokušava utješiti.