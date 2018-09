SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kan se zbližava s Naz, a Neslihan otkrije Fejzi kakav je Murat (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Marina optuži Tiaa za Zelitovu smrt. Pedro se veseli Laurinoj odluci da ostane u Brazilu. Tiao okrivljuje Tiaga za Zelitovu smrt i kaže da mu je on samo pomagao. Tiago sazna da je Leticia u bolnici. Tiao se sjeti da bi Marinu mogli zatvoriti jer se lažno predstavlja. Tako bi on i Tiago bili slobodni krivnje. Marina govori Magnoliji da ne bi trebala obrisati video koji je kompromitira. Yara se brine jer Ciro radi noću. Antonio poljubi Jessicu. Jader odluči biti s Ruty Raquel, a Mileide glumi da je ravnodušna. Cira opljačkaju. Helo savjetuje Tiagu da se udalji od Leticije. Pedro kaže da će Laura preuzeti vođenje tvornice. Luciane se ta vijest ne sviđa. Ciro je očajan zbog pljačke. Yara ga tješi. Magnolia je napeta zbog Tiaovih i Marininih prijetnji. Laura i Pedro se prisjećaju prošlosti, poljube se i provedu noć skupa. Leticia moli Helo da kaže Pedru da je trudna. Ana Luisa kaže da je spavala s Estelinhom. Helo uhvati Pedra s Laurom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Vahit je nastrijeljen, a s obzirom na to da on jedini zna gdje je protuotrov za Zejnep, Merjem i Ševket se trude održati ga na životu. Merjem da oteti njegova sina kako bi na taj način izvukla potrebne informacije. No, Orhanu koji je zadužen za otmicu, odjednom u pomoć pristiže Ertan. Zejnepino stanje se pogoršava. Fatih čini sve kako bi ju spasio, te ju prevozi u bolnicu. No, saznaje kako ju je nemoguće spasiti bez protuotrova. Ertan čini se nije došao pomoći Orhanu, kako se je predstavio te otima Vahitova sina. Merjem shvaća kako je jedini način da Vahit progovori o protuotrovu, da pronađu Ertana i dijete i dovedu ga pred Vahita.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Miško pobjegne Andriji, koji ga bezuspješno lovi po šumi, gdje naleti na Juru, kojeg tako spriječi da se nađe s Lidijom. Kad se naposljetku nađe s njom, Lidija ga demonstrativno napusti. Bez obzira na zahtjeve majke i Zorke, Petra odluči sama potražiti Miška. Na putu sreće poraženog i ogorčenog Marka s kojim se posvađa, ali i ugleda Miška kako pokušava ukrasti Markov pokvareni auto. Miško se preplaši kada ugleda Petru i bezuvjetno se preda u Markove ruke. Kako bi ju uhvatili u preljubu, Nediljko i Mijo završe u ormaru, a Gordana naposljetku biva uhvaćena u financijskoj, a ne ljubavnoj prevari. Božo je na rubu živaca zbog sukoba Ante i Marka pa moli sve zaraćene strane da se smire i izglade problem. Prilikom pomirbe, Ante i Marko se opet zakače pa Marko ne odustaje od blokade lokala. Mijo i Gordana su ljuti na Antu što je nagao, a nemaju novaca za plaćanje kazne, jer je Gordana sve potrošila na cipele. Zorka je ljuta na nesposobnog Andriju (pobjegao mu je Miško) i optužuje ga da nije u stanju ni šteker promijeniti.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Fejza i Neslihan razgovaraju, a Neslihan joj priznaje kako je bilo teško trpjeti njezin bijes te očekuje zahvalnost od nje. Na kraju joj govori kako nije svjesna kakav je zapravo Murat i šokira ju jednim priznanjem, a Fejza ju tjera iz kuće. Kasnije joj Murat priznaje svoju mračnu tajnu. Kan i Naz i dalje uživaju u zajedničkom danu i odlaze jesti Kanovo omiljeno jelo, a on joj govori koliko je jako voli.