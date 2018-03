SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako će ono što je Esma saznala utjecati na čitavu obitelj? (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Hércules je bezobrazan prema Carmem. Fausto razgovara s njom o Hérculesu. Ona mu se požali na njegove preferencije u krevetu. Pedro i Helô provedu noć na jedrilici. Gigi obavijesti Helô da mora poslovno otputovati. Cândida je hospitalizirana. Mag kaže Faustu da će angažirati Suzanu kako bi razdvojila Pedra i Helô. Mag pokaže posinku Suzaninu sliku. Pokušava zbližiti Pedra s njome. Hércules se svađa s Carmem. Pedro vozi Helô na aerodrom. Suzana upoznaje Pedra. Pedro poučava Élija plivati. Cândida umire u bolnici. Helô se vraća s puta i čuje poruku koju joj je majka ostavila prije smrti. Pedro odlazi s Helô na romantično putovanje. Fausto i Mag žele da Gigi razdvoji Helô i Pedra. Helô smetaju Pedrovi komentari u vezi sa Suzanom. Mag prisiljava Suzanu da zavede Pedra. Helô nosi Pedru ugovor koji joj je Gigi dao prije nego što ga potpiše. Suzana dolazi Pedru i kaže da mu mora nešto reći.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader baca Meralinu staru odjeću kroz prozor, no Ejlul se smiluje te joj daje svoju jaknu kako se ne bi smrzula. Ali, Fadik i Feride vode ostavljenu djevojčicu kod oca. On pijan otvara vrata te Feride ne želi dijete ostaviti kod njega. Neriman odlazi iz doma. Meral želi ponovno u dom, no mora proći neko vrijeme kako bi dokumentacija bila riješena. Feride osuđuje Meral iako je mislila kako će ju razumjeti. Kader se ne osjeća ugodno u vili. Madžide i Ežder joj se ulizuju kako bi imali koristi. Meral dolazi kod Songul moliti ju da ostane kod nje, a Songul se smiluje dok ne dobije dom. Kader dolazi pozvati Songul na zabavu te zatekne Meral.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo posjećuje Mašu u Domu, a Helena traži od Ranka da napravi nešto u pogledu skrbništva. Ranko ju obavijesti da će on tražiti skrbništvo nad Mašom, kao njen stric. Uvjeren u pobjedu, nemilo se iznenadi kad ga socijalna radnica odbije. Bijesni Ranko zatraži od Dominika da smijeni Katarinu. Posljedično, Štef mora po Rankovu nalogu tražiti od Vlade ilegalnu uslugu. Snježana, koja je sada u visokoj trudnoći, preko Dominika saznaje za Rankove namjere. Nakon noći provedene u kapelici, izmučena Edita na kraju završi onesviještena na obali rijeke, dok se za njom širi potraga. Jasna direktno krivi Ranka i odlazi se suočiti s njim, uvjerena da je isto učinio i Milanu. Tomo, u potrazi za Editom, pronalazi njen šal i uplaši se najgoreg. Nakon što na televiziji pogleda Štefovu izjavu o svojoj bolesti, baki Blaženki sine ideja.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret dolazi tajnici te provede noć u njezinom stanu. Ipek se budi te je začuđena jer Fikret nije pored nje. Akif nagovara Senem na druženje, no prekine ga Faruk. Esma dolazi na sastanak upravnog odbora te tamo saznaje neugodnu tajnu koja je čuvana od nje više godina. Emir javlja Sureji kako mu je utakmica dobro došla te Faruk smatra kako je to korak prema njihovom pomirenju. U Osmanovoj sobi Esma pronalazi dnevnik i shvaća kako cijelo vrijeme nije vidjela očito. Begum priznaje Faruku kako se viđa s nekim te se posvađaju radi Emira.