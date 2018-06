SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako bi spriječio njezin odlazak Kerim zaprosi Huliju (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ana Luisa otkrije teti da se Cirova mama zove Sílvia. Jader govori Pedru da je Fausto stao na noge. Vitória pokušava otkriti Sílvijinu adresu. Ciro razmišlja o putovanju s Beth. Pedro i Helô žele još jedno dijete. Mag potiče Tiaa da ubije Fausta i kaže mu da bi mu učinio veliku uslugu. Salete i Gustavo ljubuju u autu. Flávia kaže Davidu da bi htjela upoznati biološke roditelje. Robinson i Camila savjetuju Eliju da Ani Luisi priredi iznenađenje za njezin 18. rođendan. Flávia razgovara s Misaelom o njegovoj bračnoj krizi i moli ga da ima razumijevanja prema Yari. Tiago sanja Isabelu. Yara i Misael se svađaju zbog Aline. Jéssica primijeti da se nešto događa između mame i Gustava, te prekori mamu zbog toga. Hércules je ljubomoran na Luciane. Vitória ulovi Anu Luisu kako nadzire Cira. Vitória istražuje na internetu i traži Sílvijine podatke. Helô se svađa s Yarom zbog Vitórije. Pedro kaže Tiagu da će udaljiti Cira iz tvrtke. Flávia kaže Salete da želi upoznati biološke roditelje. Luciane dovodi kući švelje. Leila dovodi Flávijinu mamu da i ona pomogne šivati. Vitória se prijavi kao volonterka u udruzi za slijepe. Helô kaže Pedru da bi mogla imati problematičnu trudnoću. Tiao kaže Valdiru da ubije Fausta. Salete odluči priznati svima svoju vezu s Gustavom. Vitória posjeti Sílviju.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih mora otići u tvrtku te ostavi Zejnep samu, no ona sjedne u automobil i počne ga slijediti. Mukades želi da se Irem i Fadik sprijatelje kako bi otkrila istinu. Fadik dovodi Jadegarine prijateljice da pomognu u kuhinji što razbjesni Mukades. Fatih i Zejnep šuljaju se u kuću kako ih nitko ne bi otkrio, no ubrzo shvate kako im je obitelj pripremila iznenađenje. Uspiju izvući situaciju te ganu Gulsum. Ševket želi da Selin i Orhan žive kod njega te se posvađa s Fehmijem. Zejnep se razboli te Fatih brine o njoj i Selimu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Husejin i Melek odvojeni razmišljaju jedno o drugom te pate. Kaja provodi vrijeme s Bahar kad ih iznenada posjećuje Zejnep. Mahir donosi Huliji Džemov novac te joj govori kako se Kerim i Filiz viđaju što nju razbjesni. Husejin pomisli kako je Melek pripremila ručak te pospremila njegovu kuću, no neugodno se iznenadi kad ugleda Zejnep. Hulija želi otići iz vile, no Kerim ju spriječava te zaprosi. Zejnep govori Husejinu kako je trudna, no Bajram raskrinka njezinu laž. Obitelj razgovara o novom vjenčanju Kerima i Hulije, no Zejnep smišlja podli plan koji uključuje Džema. Hulija i Džem se nalaze te ih Zejnep prati ne znajući za njihov dogovor. Bajram uživa u mirovini, no živcira sve oko sebe svojim postupcima. Bajram dobiva slike Hulije i Džema što ga razljuti, no Zejnepin plan je tim postupkom uništen. Suhejla želi da se Bajram vrati na posao.