SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako bi se osvetio Umutu Kenan je oteo Naz i Kana (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Yara kaže Helo da je Aline postala prostitutka. Flavia se posvadi s Misaelom. Sueli moli Salete da ne odustane od Gustava. Ana Luisa se prepire s Tiagom jer je primijetila da se on zaljubio u Marinu. Ruty Raquel se boji da će dobiti otkaz. Marina joj daje savjete u vezi s Antoniom. Mileide odlazi u wellness i uvjeri se u Jaderov uspjeh na poslu. On joj nudi svoju pomoć u vezi s njezinom crkvom. Tiao pozove Ramira da mu bude vjenčani kum, ali Ramiro ga odbije. Helo i Pedro uživaju s malenim Caiom. Pedro i Helo su Caiovi krsni kumovi. Salete dobiva izbore. Gustavo se ponosi njome. Pedro i Elio su nezadovoljni tijekom istrage protiv Magnolije. Došao je dan njezine udaje za Tiaa. Ona otkriva da ju je Tiao prevario. Na vjenčanje nije nitko došao, a kumovi su im sluškinja i vratar. Antonio kaže Gigi da će upisati fakultet samo ako ona ne otpusti Ruty.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih počinje raditi na novom poslu. Policija je potvrdila Ševketu da je požar u brodu podmetnut. Fatihu se urušavaju snovi, i počinje poskrivečki raditi kao vozač taksija. Obitelj misli da radi kao noćni rukovoditelj. Ševket se odlučuje na potragu za počiniteljem koji je organizirao napad na brod. Kada u obzir uzme ono što se dogodilo Fatihu i Selin, zaključuje kako su brod sigurno zapalili Šekerdžizadei. Kako bi im rekao što ih ide, odlazi u njihovu vilu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Kazna

Nakon što je Ali Nedžat priveden zbog sumnje na ubojstvo, zove Naz kako bi se pobrinula za Kana koja nije ni svjesna što joj se sprema iza leđa. Ismail odbija raditi početničke poslove i sanja o boljoj budućnosti. Naz odvodi Kana u park kako bi ga oraspoložila, no na put im staju nepoznati sumnjivci i otimaju ih. Naz ubrzo shvaća kako je to sve Kenanovo djelo, koji se na taj način pokušava osvetiti Umutu. Ali Nedžat saznaje da mu je sin nestao i čini sve da izađe iz pritvora. Naz skriva tko je Kan, no ubrzo Kenan doznaje da je Kan Ali Nedžatov sin i u igri više nije samo osveta, već i otkupnina. Fejza očajava jer ne zna što se događa s Kanom i zašto ga tako dugo nema. Ali Nedžat izlazi iz pritvora i odlazi do Fejze. Zatočenicima Naz i Kanu se pridružuje i Umut, no pomoć stiže. Fejza smatra da je Naz odgovorna za Kanovu otmicu te joj to otvoreno pokazuje. Iskorištava priliku i odvodi Kana iz kuće. Fejza se ponaša vrlo čudno, no dok se pribrala, Kan je nestao. Ali Nedžat priznaje svoje osjećaje Naz, no Naz mu mora priznati kako je trudna s Umutom. Umut je bijesan i nenajavljeno joj ulazi u kuću.