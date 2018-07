SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako bi se osvetile Melek Hulija i Zejnep postaju saveznice (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiao želi nazdraviti mladencima, te provocira Pedra. Tiagu smetaju te provokacije. Robinson pita Camilu je li se odlučila u vezi s odlaskom na Novi Zeland. Tiago pokaže Letíciji sliku koju je dobio. Mag moli Gigi da joj pošalje maserku. Augusto kaže da Vitória više ne smije ići gđi Sílviji. Salete govori Pedru da razmišlja o tome da postavi Augusta kao tajnika za prosvjetu. Antônio je ulovio buket. Élio spomene Isabelu i Tiago misli da mu je on poslao sliku bivše djevojke. Posvađaju se. Pedro i Augusto ih razdvoje. Misael kaže da je imao lijepih trenutaka s Flávijom. Sueli se brine jer nema sinovih vijesti. Ciro dozna od majke da su Pedro i Ana Luisa bili u njezinu stanu. Gigi želi iskušati Marinu i šalje je Magnóliji. Tiago i Letícia uživaju na medenom mjesecu u Riju. Pedro upoznaje Marinu i upozori je na Mag. Sílvia kaže Ciru da će joj Verónica opet doći čitati i da je trudna. Ciro pomisli da je riječ o Vitóriji. Gledson otkrije da je Venturini u kućnom pritvoru.

Wesley obeća Salete da će pomoći da Sueli nađe Gustava.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Selin ipak oprašta Orhanu njegove ljubomorne ispade. Za doručkom Fehmi čita demantij neistinitih vijesti. Gulsum je konačno srce na mjestu. Mustafa dobiva e-mail u kojem piše da netko zna što su učinili s Ertanom. On i Fatih se zabrinu i odluče saznati tko je posrijedi. Zejnep i Selin pomažu Fadik napraviti tortu za veliko slastičarsko natjecanje. U žurbi Mete padne i torta se raspadne. No, Zejnep spašava situaciju i Fadik pobjeđuje u natjecanju.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Filiz se probudila iz kome. Traži Nurgul da pozove Kerima. Kaže mu da odustaje od skrbništva nad Mehmetom. Smatra da nije u stanju biti majka. Nurgul joj govori da je Džem podnio zahtjev za poništenje braka i ukrao joj novac na odlasku. Džem pokušava doći do nje, no Nurgul je postavila osiguranje pred njezinu sobu. Melek moli Husejina da krenu iznova. Vraća se kući. Dogovaraju se da će zajedno otići po Bahar pred njegovu obitelj, no on je na kraju odbije. Zato Melek sama odlazi po nju i otkriva da se udala za Husejina u međuvremenu. Hulija joj ne dopušta da uzme Bahar, no Melek ju zatekne i pred obitelji pita zašto. Hulija ostaje bez riječi. Melek i Husejin odlaze s Bahar. Cijela obitelj je u šoku i svi se ljute na Husejina. Zejnep odlazi s bolesnom Džeren u hotel. Hulija priznaje Zejnep kako je zatrudnjela s Bahar. Ona joj obećaje da će se osvetiti Džemu za što je učinio. One postaju saveznice jer sada imaju zajedničkog neprijatelja, Melek. Hulija prijeti Nilaj da će ju poslati kući ako ne zagorča Husejinu život s Melek. Nurgul se nalazi s Bajramom. Traži da Suhejla i Hatidže pred medijima i policijom priznaju da je Filizin pokušaj samoubojstva bila samo nesreća kako ne bi ugrozila Filizin posao. Kaže mu da ne želi više nikad vidjeti nikoga od njih. U međuvremenu se saznaje da će Filiz zbog pada ostati nepokretna. Hulija se osjeća krivom pa se pravi da je medicinska sestra kako bi vidjela Filiz. Mahir odluči zauvijek prekinuti s Burčin. Suhejla i Hatidže nalaze se s umirovljenim konzulom u namjeri da udaju Hatidže. No, on se zagleda u Suhejlu.