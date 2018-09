SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kako bi se izvukao iz još jedne nevolje u koju je upao Fatih postaje tjelohranitelj (Začin ljubavi)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnolia pokušava spriječiti da ispitaju Tiaa. Tiao zbunjuje inspektora, a inspektoru je cijela priča neuvjerljiva. Flavia primijeti da se Tiago spetljao s Marinom. Luciane brani Herculesu da zove mamu. Augusto ne može oprostiti Vitoriji. Leticia govori Tiau verziju koju je Magnolia ispričala policiji o njegovoj nesreći. Tiago nosi cvijeće Leticiji. Elio otkrije da je Aline prostitutka koja je bila kod Tiaa. Yara prizna Misaelu da je poljubila Cira. Misael traži rastavu. Inspektor ispituje Tiaa. Magnolia se boji njegove verzije događaja. Tiao potvrdi inspektoru Magnolijinu verziju. Salete nagovara Augusta da se pomiri s Vitorijom. Aline ucjenjuje Magnoliju. Inspektor Celso pregledava Tiaov stan. Laura pita Pedra bi li se oženio njome da je otpočetka znao za Estelinhu. Marian nazove Tiaga i moli ga da se sastanu. On to odbije, pa mu ona dođe u stan. Tiago odluči otputovati. Leticiji je to čudno. Vitoria nazove gradonačelnički ured i naljuti se jer ne uspjeva razgovarati s Augustom.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih je u nevolji. Skupina pod vodstvom Hajdara Udarača momaka ga je otela. No ipak, Hajdar reagira onako kako nitko nije mogao ni zamisliti. Ne samo da nije ozlijedio Fatiha, već mu povjerava svoju kćer Turkan na čuvanje. Fatih ne želi prihvatiti taj zaštitarski posao. Vraćajući se sa susreta s Hajdarom, Zejnep zaustavlja taksi koji vozi upravo Fatih i umalo otkriva njegovu tajnu. Izbjegavajući Zejnep, sudari se s drugim automobilom. S obzirom na naknadu koju mora platiti zbog sudara, primoran je prihvatiti posao čuvanja Hajdarove kćeri.