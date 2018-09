SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Juri se konačno posreći s Lidijom, a Marko i Petra dogovaraju prvi spoj (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Laura kaže Helo da će se boriti za Pedra. Pedro razgovara sa Zuzom. Leticia se brine za majku. Yara tješi Helo. Mileide pokušava nagovoriti Robinsona da se vrati u politiku. Salete se s time ne slaže. Antonio kaže da je Tiago zaslijepljen Marinom. Salete odabere Leov projekt. Tiao iznenadi Marinu u njezinu stanu i prijeti joj. Gigi se ne sviđa igra koju Magnolia igra s Tiaom. Tiago odlazi Marini i vidi da joj Tiao prijeti. Helo kaže Leticiji da se posvađala s Pedrom. Laura izjavi ljubav Pedru. Tiago upada u Marininu sobu i iznenadi Tiaa. Tiao odlazi. Tiago i Marina ostaju zajedno. Pedro kaže da ne želi biti s Laurom. Ciro je tužan jer je istraga protiv Magnolije stala. Salete i Leonardo razgovaraju o projektu izgradnje škole. Luciane provocira Lauru. Marina kaže Tiagu da ga je Tiao optužio za Isabelino ubojstvo. Ana Luisa i Elio se pomire. Tiago razmišlja o Marini i misli da je zaslijepljena njime. Salete strepi zbog Gustavovog povratka.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih i Orhan u potrazi su za Ertanom. Zejnepino stanje je sve gore i gore. Fatih i Orhan u pratnji policije prate Ertana, no uspije im pobjeći. Vahit govori pravu istinu zašto je oteo Zejnep i kako je to zapravo osveta za Merjem. Vahit traži veliku svotu novaca od Fatiha za Zejnepin protuotrov. Zejnep ima još samo 5 sati života. Fatih po novac odlazi kod Mukades, no ona će mu ga dati samo pod uvjetom rastane li se od Zejnep. Fatih donosi novac Vatihu no ni to nije dovoljno za protuotrov.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Uvrijeđeni Andrija se baca na posao i petlja oko struje, čime izazove kratki spoj u kući. Zorku izluđuje Andrija, koji je stalno u kući, jer nema ni posla, ni lokala, pa ona na kraju popušta i plaća pola kazne, samo da se kafić već jednom otvori! Petra u tajnosti plaća drugu polovicu za Štigliće, ali i zaprijeti Anti da mora biti dobar s policijom ili će sve reći Zorki. Lokal je napokon otvoren. Prema Lukinim uputama, Jure glumi “hard to get“ pred Lidijom, a ona, pod grižnjom savjesti, sve više pada na njega. Dogovaraju novi dejt na kojem se Juri posreći, pa uspije dobiti malo više od samih poljubaca – Lidija mu dopusti da joj dodirne grudi. Luka ga ismijava – opet nije ništa napravio. Nediljko je našao povoljan porculan, no Zorka ne da da se upuštaju u biznis dok nemaju distributera. Zbog teške alergije na mačke, Božo mora raskužiti sve sobe u župnom dvoru. Božo seli kod Zorke, a Marko, dok traga za smještajem, sretne Petru s kojom dogovori izlazak.