SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Iako se Hulija vratila kući između nje i Kerima stvari nisu više iste (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia se onesvijesti, a Ana Luisa joj priskače upomoć. Luciane se smije kada čuje što je g. Fausto učinio. Mag se kune da je vidjela Fausta na nogama. Tiago i Letícia pozovu Antônija da bude njihov vjenčani kum. Mag odlazi provjeriti Faustovo zdravestveno stanje. Ciro želi početi novi život s Beth. Ciro moli Mag da prekinu. Pedro kori oca jer je riskirao. Salete se prisjeća Gustava. Sueli želi doznati od Salete zašto je Gustavo otišao. Beth ponizi Vitóriju. Flávia otkrije da se Tiago ženi Letícijom i obavi tajanstveni poziv. Salete ne govori Sueli istinu o Gustavu. Misael prihvati Flavinhin poziv da pjeva na zabavi. Letícia kaže da će pozvati Tiaa na svadbu. Mag sluti da se Fausto oporavlja. Ruty Raquel prizna da je zaljubljena u Sansaa. U tome času se pojavi Antônio. Flávia prekida vezu s Davidom. Antônio čestita Letíciji jer se udaje. Mag zamjera Tiagu jer nije pozvana na njegovo vjenčanje. Mileide je bezobrazna prema Jaderu, njemu je neugodno. Robinson i Gledson ga brane. Helô i Pedro se zamišljaju sa svojim djetetom. David kaže Tiau da se ženi. Beth kani prihvatiti Magin prijedlog. Razgovara s Augustom. Beth dogovara susret s Mag. Misael odlazi s Flávijom da se sastane sa Cidálijom. Jader traži Sansaa u wellnessu. Cidália objašnjava kćeri zašto je više ne želi vidjeti. Beth se susretne s Mag i prihvati njezinu ponudu. Tiago napadne Tiaa.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep Fatihu dopusti da joj objasni svoje čudno ponašanje. Fatih joj govori da je za sve pozive i poruke kriv njezin otac. U to dolazi Ševket i kaže kako su potajno planirali zabavu za Selimovo sunećenje. Ipak, Zejnep je još uvijek sumnjičava zbog Irem. U međuvremenu, Fehmi Selin zabranjunje izlaske i mobitel, a ona odluči da to ne želi trpjeti te bježi k Orhanu. Otac pođe za njom i nalazi nju i Orhana. Nakon Orhanovih riječi Fehmi se smekša i odluči ipak podržati njihovu vezu. Poziva ih na obiteljsku večeru. Ševket i Merjem konačno postižu dogovor u vezi Zejnep. Naime, Merjem neće Zejnep priznati da joj je majka, no Ševket joj neće braniti da bude blizu nje. Zejnep zaključuje kako joj je život dosadan i prihvaća Merjeminu ponudu za posao.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hulija i Mahir od lokalaca saznaju gdje žive Kerim i Mehmet te odlaze tamo. Međutim, kada stignu tamo, Hulija vidi prizor kojem se nije nadala i odluči da se neće suočiti s Kerimom. Mahir je ostavlja tamo samu i odlazi kući jer želi da to riješi. Kerim je pronalazi i govori joj da je ne želi više nikad vidjeti. Hulija pobjegne od njega, no spotakne se i udari glavom o kamen. Kerim je odvozi u bolnicu, no kaže joj da je sutradan vozi na avion. U međuvremenu Suhejla prati Bajrama te ga vidi na večeri sa nekom ženom i odluči da je među njima gotovo. Bježi na farmu. Nurgul nagovara Filiz da zatraži DNK analizu kako bi mogla pokrenuti tužbu za skrbništvo nad Mehmetom. Nakon povratka iz bolnice, Hulija moli Kerima da joj dopusti da se barem oprosti od Mehmeta. Kerim joj to dopušta. Pristaje vratiti se kući, no kaže kako više ništa ne može biti isto između njih dvoje.