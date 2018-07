SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Husejin zaprosi Melek, a Mahir sazna da je Bahar Hulijina kćer (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Fausto upozori Pedra na Mag. Fláviji je neugodno zbog Tiaove prisutnosti u bolnici. Salete vodi Tiaa Cidáliji koja se uznemiri kada ga ugleda. Tiao kaže da je ne prepoznaje i razgovara s Brunom o njezinom stanju. Tiao odluči platiti Cidálijinu operaciju. Jader dolazi na večeru, ali otkrije da Mileide nije kod kuće, te on večera s Gledsonom. Mileide ispituje Augusta o njegovoj bivšoj ženi. Mag pali Bethine stvari. Fausto misli da je Mag ubila Beth. Mileide dolazi kući, a Jader spava na kauču. Misael kaže da je Flávia tvrdoglava na Tiaa. Tiao ostavlja poruku Letíciji kojom joj govori da će platiti Cidálijinu operaciju. Tiago je sumnjičav prema njemu. Tiao kaže Ramiru da mu Flávia ne smije biti neprijateljica. Bruno kaže da je Cidália umrla tijekom operacije. Flávia se oprašta od majke. Luciane odluči otići na njezin pogreb, umjesto na Hérculesov miting. Tiao odluči platiti Cidálijin pogreb. Vitória i Augusto odluče otputovati. Tiao kaže Fláviji da je Tiago kriv za Isabelinu sudbinu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep je u depresiji zbog neuspjeha na poslu te ju svi pokušavaju oraspoložiti. Tu se umješa njezin otac i predlaže joj da počinje loviti ribu s njim. Ona oduševljeno pristane i povede cijelo društvo sa sobom. Odmah prvi dan doživi neuspjeh te se izgubi na moru i ostane bez goriva. Dževat opet pozove Ajfer na spoj misleći da je Šazimet.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Filiz planira svoj život s Džemom. Želi da zajedno krenu u posao. Pobjegla je od kuće i došla živjeti k njemu. Potištena je jer Mehmet plače za Hulijom. Džem joj govori da će zajedno zasnovati obitelj i pružiti bolji život njenom sinu. Emine odlazi od Mahira i vraća se svojoj kući. Gospodin Haluk ne želi odustati od Bahar, pa Mahir unajmljuje zaštitara da ju čuva. No, njegovi ljudi otmu Nilaj i pretuku je. Ona zove Mahira da dođe po nju i priznaje mu da je Bahar Hulijino dijete. Mahir zove Huliju i kaže joj da zna da nije pobacila Džemovo dijete. Ona brzo dolazi u bolnicu da sazna istinu. No u međuvremenu dolazi Melek te pred njom Nilaj govori da joj je dijete umrlo. Melek ipak priznaje da je dijete živo. Nilaj pak Mahiru priznaje svoje osjećaje i kaže mu da ga ne želi više vidjeti. Zejnep je nakon posjete doktoru odlučila saznati o Hulijinoj ranijoj trudnoći. Iz evidencije rodilja saznala je da je već prije rodila. Traži od nje da joj makne Melek s puta ili će cijela obitelj saznati za to. I Husejinu prigovara zbog Melek, pa joj on kaže da je vrijeme da ode iz kuće. Zatim odlazi kod Melek i zaprosi je. U to dolaze Hatidže i Zejnep. Mahir se nalazi s Halukom i pokazuje mu krivotvorenu Baharinu osobnu iskaznicu na kojoj piše da su on i Nilaj njezini roditelji. Poludi zbog onoga što je napravio Nilaj pa ga pretuče. Nakon svega dolazi u restoran i Kaja mu priznaje da je Hulija rodila Bahar. Atif javlja Ardi gdje se nalazi, pa Suhejla, Hatidže i Zejnep odlaze po njega. Hatidže ga želi uvjeriti da se vjenčaju, no on odbija zbog svog socijalnog statusa. Kerim zaposli asistenticu koje se Hulija pokušavala riješiti. Ona i Kerim u obiteljskoj kući organiziraju prosvjed za zaštitu okoliša. Kad ju Hulija vidi, govori joj da se okani njezine obitelji. Husejin dolazi živjeti kod Melek.