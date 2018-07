SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Husejin od Kerima sazna kako Mehmet nije Hulijin sin (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago kaže da je zaljubljen u Letíciju. Marcao odlazi tražiti Aline. Camila kaže Mileide da joj Robinson plaća školu. Fininho pobjegne plaćenom ubojici i moli Gustava da mu pomogne. Gustavo ga skriva u Saleteinoj kući. Nalazi onesviještenog Robinsona na crpki. Inspektor govori Pedru svoje sumnje. Tiao želi razgovarati s Mag. Helô kaže Pedru da je Tiao zaslijepljen Magnólijom. Tiago pokušava ponovno osvojiti Letíciju. Helô slijedi Mag. Bruno uhvati Jéssicu kako Fininhu daje novac. Pedro i Helô dolaze Tiau i zatiču Mag koja se prepire s njime. Jéssica govori Bruni o sebi. On joj kaže da mu treba vremena da prihvati sve što je čuo. Pedro se prepire s Mag. Policija nalazi Fininha, ali uspije im pobjeći. Mag razgovara s Tiaom. Pedro razgovara s Helô. Vitória govori Beth o Ciru. Flávia tješi Jéssicu. Misael i Yara se prepiru. Beth pritišće Cira.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fadik, Zejnep i Selim provode večer u kući Fadikina djeda. Ona natjera Zejnep da preispita svoje osjećaje prema Fatihu i Ertanu. Mete savjetuje Fatiha kako vratiti Zejnep, no na krivi način. Oboje pate, no preponosni su javiti se jedno drugome. Zejnep odluči nazvati Fatiha, no on postupi po Meteovom naputku te ju razočara. Ona u šetnji susretne Ertana te se odluči sukobiti s njime. Gulsum se razveseli Zejnepinu povratku dok ju Mukades odluči ignorirati. Fehmi je povrijeđen jer ga Selin ne želi poslušati. Ona i Orhan odlaze u akvarij te uživaju u zajedničkom druženju. Fatih zatekne Zejnep u sobi te se razveseli, a još više ga iznenadi njezino pitanje. Merjem dolazi u vilu Šekerdžizadeovih što Fatiha natjera na shvaćanje kome je prepustio firmu. Fatih i Zejnep odluče spasiti Selin od Fehmija.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Huliji brzo dosadi uloga kućanice. Pokušava dobiti Mahira na mobitel, ali ne može. Zaboravlja svoj mobitel u kuhinji. Kad je nazove Mahir, pojavi se Kerim. Kerim pobjesni i ljutito kaže Mahiru da ostavi njegovu suprugu na miru. Kerim osjeća nemir jer je zaljubljen i muči ga ljubomora. Povlači se u sebe. Između njega i Hulije vlada napetost. Melek i Nilaj sele se u novu kuću. Pokušavaju sve dovesti tako što im pomaže Kemal koji radi s njima. Pozivaju Huliju, Kerima i Mahira zbog Nilaj na večeru. Kerim kasni jer ide s prijateljima na večeru. Mahir i Hulija obračunaju se za stolom. Mahir kaže Huliji da je s Filiz da joj se ne dogodi nešto loše. Hulija mu kaže da mu ne vjeruje što pogodi Mahira. Hulija se isti trenutak pokaje zbog toga. Pred kraj večere netko pokuca na vrata. To je Basri, Nilajin brat koji je za njezinu adresu saznao tako što je prijetio njezinu prijateljicu. Mahir ga obori na pod. Hulija postane ljubomorna kad vidi da je Mahir proširio svoje poslove tako što je unajmio nove ljude novcem koji je uzeo od Filiz. Povrijedi je što ga je izgubila. Na izlasku iz kuće Mahir se susreće s Kerimom na vratima. Nastaju tenzije. Na povratku kući Hulija kaže Kerimu da se ne miješa u njezin odnos s prijateljima. Kerim ne uzmiče i kaže da to onda vrijedi i za njega. Sljedeći je dan Hulijin rođendan na koji Kerim zaboravi što jako povrijedi Huliju. Melek je istu noć jako napeta i odlučuje prošetati po obali. Husejin je prati i dođe k njoj. Započnu vedar razgovor. U tom ih trenutku fotografira Džem. Fotografije pošalje Zejnep. Zejnep uzima Džeren iz kuće i sprema ljutu osvetu. Sljedeći dan obitelj Dževher odlazi na imanje na kojem uvijek provode bajramske praznike. Kerim nije zaboravio Hulijin rođendan. Priprema joj lijepo iznenađenje. Na košarkašku utakmicu na kojoj igraju Kerim i Husejin s kolegama s posla odlazi i Hulija. Na putu susreće Kaju. Jako je bolestan i izgleda loše. Hitno ga odvodi k Nilaj u bolnicu. Na utakmici ih očekuje iznenađenje. Nurgul i Filiz prate Huliju i Kerima i dolaze na utakmicu. Na tribinama je i Mehmet u Džejlaninu naručju. Filiz sjeda pokraj Džejlan. Uzima Mehmeta u naručje i krene ga milovati. Njezinu raznježenost primijeti i Kerim i krene prema tribini kako bi je spriječio. Najednom zastane jer je ganut Filizinim majčinskim osjećajima. Hulija je u šoku kad vidi Mehmetov izraz na licu. Husejin koji svjedoči situaciji u klubu između Filiz, Nurgul, Kerima i Hulije, natjera Kerima da progovori i doznaje da je Mehmet zapravo Filizino dijete. Potresen je tom istinom i kaže da je Hulija prevarila cijelu obitelj što je neprihvatljivo.