SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Huliju brine što će Husejin učiniti s tajnom koja je izišla na svjetlo dana (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Beth optuži Cira da ima drugu. Ciro vodi Beth Sílvijinoj kući. Sílvia telefonski razgovara s Vitórijom. Misael objasni Juninhu svoj odnos s Flávijom. Mileide piše Hérculesov govor. Gledson zatiče Luciane bez svijesti. Hércules dolazi na izborni miting. Mag otkrije da su joj na auto postavili GPS i napadne Anu Lu. Elio je brani. Tiago poljubi Letíciju. Ciro vodi Beth majci. Sílvia je neljubazna prema njoj. Mag govori Ani Lu ružne stvari o Carmem. Ciro moli Beth da mu vjeruje. Misael razgovara s Leilom o Fláviji. Hércules je nesiguran tijekom mitinga i doživi neuspjeh. Dolazi Luciane, on dobije hrabrost i održi fantastičan govor te dobije veliki pljesak. Jader se pokušava zbližiti s Mileide, ali ona ga odbija. Xanaia želi Tiau dati lekciju. Misael razgovara s Flávijom o Leili. Beth se kaje što je posjetila Cirovu mamu. Ciro otvori sef i vidi da je prazan. Tiago vodi Letíciju na večeru. Edu i Juninho pomažu Xanaiji da ostvari svoj plan. Tiaa zaintrigira Eduova seksualnost. Yara priprema posebnu večeru Misaelu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep vodi Fatiha na doručak izvan kuće što se Mukades ne svidi. Fatih je oduševljen mjestom na koje ga je Zejnep odvela. Kamil i Dževat odluče štrajkati jer im treba pomoćnik, a Orhan ništa ne radi. Ertan sretne Fadik koja čeka Fatiha i Zejnep te ju uvjerava kako ga Zejnep još uvijek voli. Odluči slijediti Fatihov automobil te se priključi njihovoj ekipi na paintballu. Dok Mukades i Irem planiraju svoj sljedeći potez, prekida ih Fehmi koji je zabrinut za Selin. Gulsum prekine Ireminu i Mukadesinu potragu u Fatihovoj i Zejnepinoj sobi te se naljuti. Zejnep i Selin smisle laž za obitelj kako bi spasile Selin.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Husejinu na pamet padne da istinu obznani cijeloj obitelji. Džejlan, Mehmet i Hulija smjesta se vraćaju kući. U kući je i Hatidže koja je došla na bajramske praznike. Hulija smjesta uzima Mehmeta i odlazi u sobu u strepnji što je sve čeka. Filiz i Nurgul vraćaju se u hotel. Filiz je jako nesretna. Uvjerena je da joj Kerim neće dopustiti da viđa dijete. Nurgul kaže da je ovo tek početak svega. Kaže Mahiru da su otišle vidjeti Mehmeta na što se Mahir jako uzruja. Nurgul kaže da Filiz treba vratiti novac Huliji koji je dobila za dijete. Zove Huliju i kaže da želi vratiti novac. Hulija se na to ne buni i šalje im podatke za uplatu. Nurgul i Filiz moraju uplatiti novac. Kerim dolazi kući i kaže Huliji da je sve morao reći Husejinu. Hulija je u nevjerici i pita Kerima kako je to mogao učiniti. Kerim kaže Huliji da nije mogao kriti istinu od brata i da se ne brine jer će sve zajedno prebroditi. Hulija ima povjerenja u Kerima i uvjerena je da ima pravo. Nilaj pokušava smekšati Melek govoreći joj da je Kaja u bolnici i da je jako loše. Melek je ipak jako ljuta na Kaju što je oteo dijete. Pravi se da je ne zanima što se događa s njim. Ipak nakon nekoliko dana odlučuje odvesti Bahar u posjet Kaji. Kaže mu da mu nikad neće oprostiti. Husejin koji cijeli dan nije bio kod kuće, pojavljuje se tek navečer. Sreće Huliju u dvorištu. Ne želi je ni pogledati jer je jako ljut na nju. Hulija se slomi kad to vidi. Na večeri Bajram primijeti da su Hulija i Husejin u zategnutim odnosima. Traži odgovor od Kerima, ali ga ne dobiva. Husejin i Bajram dogovore se da će razgovarati nakon večere. Hulija i Kerim nervozni su jer misle da će Husejin sve razotkriti svojim roditeljima. Sljedeći je dan Hulija jako nervozna. Zove Mahira da se nađu i ispriča mu se što je bila nepristojna posljednji put kad su se vidjeli. Mahir prihvaća Hulijinu ispriku i pristane naći se s njom. Dok je na putu da se nađe s njom, Mahir saznaje da ga prate Filiz i Nurgul, ali i Ajlin. Djevojka koju su on i Hulija unajmili kako bi Kerima izbacili s fakulteta. Govori im da se ide naći s Hulijom, a Hulija se priprema ušutkati Ajlin novcem koji će joj vratiti Filiz. Hulija je i dalje u strahu zbog Husejina. Na iftaru uvečer, Bajram postane sumnjičav kad vidi napetost u Husejinovim očima. Nakon večere odlazi k Huliji u sobu i pita je što se dogodilo. Hulija shvati da Husejin nije ništa rekao. Međutim, Bajram je ljutit i kaže da mu nitko ništa ne govori. Poziva Husejina i Kerima k sebi. Husejin kaže Kerimu da Huliju odsad doživljava samo kao Kerimovu suprugu i da je se odriče kao šogorice. Kaže mu da neće reći istinu o Mehmetu, ali da više od toga ne očekuje od njega. Nakon toga napušta kuću. Kerim se osjeća zahvalno. Kaže Huliji da će njegov brat šutjeti i predlaže joj da na dva dana pobjegnu na imanje. Zejnep donosi Husejinu njegove fotografije s Melek. Zaprijeti mu da će mu oduzeti kuću. Husejin ne obraća pozornost na njezin oštar nastup. Zatim Zejnep zaprijeti Džemu da joj kaže svoju prošlost s Hulijom. Džem je isprva odbije, ali zbog kockarskih dugova zbog kojih mu prijete smrću, odluči progovoriti, a njegovo priznanje Zejnep snimi. Džem kaže da je Hulija njegova bivša djevojka koja je s njim zatrudnjela i pobacila dijete. Nakon toga pusti tu snimku Husejinu.