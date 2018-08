SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija saznaje tko stoji iza svega što se događa obitelji. Husejin se suoči s Hazerom (Djevojka sa sela)

Autor: Ivana Vranešić

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiao spriječi Magnolijino samoubojstvo. Helo odlazi u wellness da vidi Marinu. Dolazi nalaz DNK. Tiago raspravlja s Leticijom. Marina masira Helo. Elio gleda nalaz, a Ana Luisa slavi i kaže Tiagu kakav je nalaz. Leticia savjetuje Tiagu da ode na terapiju. Augusto govori Pedru da se sastao sa Cirom. Tiao vodi Magnoliju kući. Augusto govori Pedru da je Magnolia ubila Beth. Luciane moli oca Paula i Mileide da blagoslove kuću. Augusto i Pedro razgovaraju o Bethinu ubojstvu. Tiao se brine o Magnoliji. Yara želi da Salete razdvoji Flaviju i Misaela. Augusto prijavi Bethin nestanak. Silvia kaže Yari da će živjeti kod Vitorije. Ana Luisa savjetuje Tiagu da se kloni Marine. Magnolia vidi žarač kojim je žigosala Tiaa i uplaši se. Ciro ne želi optužiti Magnoliju. Olavo želi da Ciro otkuca Magnoliju. Helo je ljubomorna na Lauru. Ruty je ljubomorna na Marinu zbog Antonija. Leticia je nesigurna zbog Tiagova odlaska iz tvornice. Mileide blagoslivlja Lucianeinu kuću. Herculesu smetaju Mileideine insinuacije o Magnoliji i Ciru. Salete vidi da ima nečega između Jessice i Robinsona. Yara traži Misaela da se rastanu. Tiao prosi Magnoliju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Gulsum je konačno bolje. Brat dotične Zejnep zahtjeva da se Fatih oženi njome kako bi obranio njezinu čast. Dok ih pokušava silom oženiti, dolazi Zejnep i spašava ga. No, brat se razljuti i oboje ih zarobi. Govori da će ih oboje ubiti ako se Fatih ne oženi njegovom sestrom. U tom trenu dolaze Ševket i Merjem s policijom. Zejnep i Fatih se zajedno vraćaju kući shvativši da su oboje pogriješili. Nakon što se sve smiri, Ajfer dolazi uplakana u Ševketovu kuću. Zbog dugova bivšeg muža, zaplijenili su joj kuću.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kad svi zaspu, Suhejla odlazi od kuće. Odlazi na farmu, no tamo su Atif i Nilaj. Bajram ih je poslao tamo umjesto medenog mjeseca. Nilaj joj govori da je tvrtka pred bankrotom. Bajram dolazi po nju, no ona zahtjeva razvod. Mahir saznaje da je jedan od bivših zaposlenika rudnika otplatio hipoteku na kuću. Sad samo treba dokazati njegovu povezanost s Torunbašima. Mahir i Hulija saznaju da je dva puta razgovarao s Hazerom preko telefona. Hulija i Zejnep potvrđuju da su oni okrenuli sve medije protiv njih. Bajram je prisiljen prodati kuću. Odlaze na selo kod Hatidže. Suhejla dolazi kad čuje, no kaže da to ne znači da su se pomirili. Jedne večeri Bajram se napije pa izvrijeđa Suhejlu. Ona opet odlazi. Murat padne u vrtiću i Ipek odlazi po njega. Na putu kući dožive malu nesreću, a Ipek je prije toga pila alkohol. Zbog toga Hazer poludi iako je popila samo nekoliko gutljaja. Prijeti joj da će je tužiti za ugrožavanje djeteta. Ipek mu se odluči osvetiti pa Huliji pokazuje snimku na kojoj Hazer razgovara s Osmanom, bivšim zaposlenikom u rudniku, o otrovanju vode. Govori joj da ga uništi. Odvjetnik Dževherovih saznaje da je Zija Torunbaš kupio njihovu kuću. Hulija i Mahir odlaze se suočiti s Osmanom i slučajno svjedoče pucnjavi između njega i Zije. Zija optužuje Bajrama da ga je ranio. Završava u bolnici, a Osman umire. Husejin pokazuje Hazeru snimku i traži da ih izvuče iz toga u što ih je uvukao. Hulija dolazi pred Suhejlu i govori joj da je Bajram postao ubojica zbog nje kako bi se vratila.