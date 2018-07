SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija sazna da je Bahar njezina kćer zbog čega se sukobi s Melek (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Misael i Flávia se poljube. Misael dolazi kući, a Yara ga gleda. Flávia želi zaboraviti taj poljubac. Letícia kaže Fláviji da su sestre, a Flávia joj kaže da je ona samo Eduova polusestra. Tiao nudi posao Lauri. Letícia zove Tiaa na svoje vjenčanje, ali mu kaže da ju neće on dopratiti do oltara. Jéssica kaže Fláviji da se sjeća da je Tiao govorio da će potopiti nešto u moru, te da je mislila da govori o Isabeli. Bruno se oprašta od Jéssice. Ona mu kaže da će ga čekati. Pedro govori ocu o Maginoj i Cirovoj svađi. Tiao i Flávia odlaze na DNK pretragu. Došao je dan Letícijine udaje. Tiago na dar dobiva sliku njega i Isabele. To ga naljuti. Fláviji se potvrdi da joj je Tiao otac. Mileide predviđa da Tiagov brak neće potrajati. Tiao dolazi na vjenčanje. Mileide intrigira as koji je izvukla tijekom gatanja. Odlazi k Fláviji i kaže joj da zna da je zaljubljena, ali moli je da ne petlja s Misaelom. Tiago i Letícia su se vjenčali. Marina moli Gigi da je zaposli. Mag i Tiao čestitaju paru, a Marina sve gleda na crkvenim vratima.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Izbjeglice su potvrdile priču o tome da su ih Zejnep i ostali htjeli spasiti da ne umru od gladi i predati ih policiji, pa su svi pušteni kući. Selin pokušava izgladiti situaciju između Orhana i svog najboljeg prijatelja pa ih poziva zajedno na kavu. No Orhan opet poludi od ljubomore. Selin se užasno naljuti i pobjegne. Govori mu da ne želi čovjeka kao što je on u životu. Fehmi poziva cijelu obitelj na večeru da proslave što su Fatiha i Zejnep oslobodili optužbi. No, večeru prekida vijest da se bogati nasljednik Šekererezade bavi krijumčarenjem ljudi na televiziji. Baki Gulsum zbog toga pozli. Fatih joj obećaje da će sve srediti i skinuti ljagu s njihovog imena.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerimova nova asistentica Melisa bacila je oko na njega pa ga poziva kod sebe. On shvaća što pokušava, no ipak pristane doći. Nurgul uvjerava Filiz da napravi predbračni ugovor s Džemom. Isprva se Filiz naljuti, no shvaća da je to dobra ideja. No, Džem ih obje preduhtri organiziranjem vjenčanja. Zejnep dolazi posjetiti kćer i vidi da joj se njezin plan obio o glavu. Mahir pomaže Burčin da vježba za svoju predstavu. Ljubomoran je jer se ona u predstavi ljubi s drugim. Burčin se naljuti i odlazi. Suhejla i Hatidže dolaze ucijeniti Filiz. Pokažu joj njezin dosje i traže da se odrekne prava na dijete. Naime, Filiz se u Berlinu bavila prostitucijom. Filiz se baca kroz prozor. Pada u komu. Nurgul se zaklinje da će uništiti obitelj Dževher. Hulija se nalazi s Džemom, on joj govori da je Bahar njihovo dijete i pokazuje snimke koje to dokazuju. Želi da prepusti Mehmeta Filiz u zamjenu za njegovu šutnju. Hulija odlazi suočiti se s Melek. Kaže joj da više nikad neće vidjeti Bahar i da će je dati Džemu. Nurgul u međuvremenu angažira odvjetnika da otme Džema i natjera ga da potpiše zahtjev za poništenjem braka s Filiz.