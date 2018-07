SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija pomaže Mahiru u potrazi za Eminom koja je oteta (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helô se svađa s Tiaom jer je prisilio sina da ode u javnu kuću. Gustavo objašnjava Salete da je sudjelovao u atentatu. Ona traži da sve ispriča policiji kako bi dobio zaštitu. Magnólia smišlja kako će udaljiti Beth od Cira. Augusto ispituje Beth o Ciru. Ona mu prizna da je u vezi s njime. Edu odlazi od kuće. Tiao žali zbog toga. Magnólia dolazi k Beth i pljusne je. Nudi joj novac kako bi se udaljila od Cira. Mileide prizna Ruty Raquel da joj se sviđa Sansao i da joj je Jader odbojan. Pedro odlazi s Helô liječniku. Flávia moli Misaela da joj pomogne naći posao. Augusto moli Cira da Vitóriji da rastavu. Camila kaže Robinsonu da putuje na Novi Zeland. Ciro i Beth razgovaraju o Vitóriji. Magnólia zove Sueli koja joj kaže da će Ciro ostati nešto duže u tvornici. Salete otkrije da je nestao zaplijenjeni pištolj. Optuži Gustava. Flávia pozove Misaela da pjeva na zabavi na kojoj ona nastupa. Jéssica prizna Salete da je bila povezana s Fininhom. Vitória predloži Augustu da slijede Beth. Magnólia odlazi Ciru, a on jedva čeka da mu se Beth javi.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Jadigar i Ajfer upišu se na fitness pa ih Ševket optuži da kopiraju Mukades. Merjem posjeti Fatiha i kaže da želi razgovarati o ponudi za Zejnep. Pokloni mu cvijeće i zaželi brz oporavak. Fatih joj govori da zna kako je ona Zejnepina majka i da odustane od svog nauma kako ne bi povrijedila Zejnep. Iskorištava priliku da je odvede pred Ševketa koji je otima kako bi izravnali račune. Irem govori Mukades kako je bacila kletvu na Zejnep te da će je se konačno riješiti. Mukades poziva Zejnep na kavu s izlikom da se želi zbližiti. Za to vrijeme Irem upada u njihovu sobi i pokušava tamo ostaviti ukletu vestu. U to dolazi Zejnep i govori joj da se kloni Fatiha. To izaziva sumnju kod Zejnep pa se povjerava Fadik kako ne vjeruje Fatihu. Fadik je nagovara da prate Irem.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Mahir, Filiz i Nurgul dovode Emine u novu kuću. Džemovi ljudi prate Mahira i izvještavaju ga da je doveo Emine u bolnicu i u novu kuću. Džem sve govori Zejnep. Kaže da Husejin zna da je silovao Huliju i da ga je zato prebio. Govori joj da će svima uništiti živote. Kerim se vraća kući. Hulija i dalje ne zna o čemu je razgovarao s Ajlin. Osjeća da bi ovo mogla biti situacija zbog koje bi se mogla oprostiti od obitelji. Kerim se ponaša hladno prema Huliji, ali ništa ne govori. Kaja se s Melek smjestio u Nilajinu kuću. Jednu mu večer naprave raviole po njegovoj želji. Pozivaju i Mahira. Mahir i Emine odlaze skupa k njima. Mahir jako voli Kaju. Mahir na sportskom terenu opet susretne Nurgul. I Suhejla svjedoči tom prizoru. Ljubomorna je na Mahira i to mu daje do znanja. Međutim, Nurgulin je glavni cilj i dalje doći do Husejina. Kerim ispituje Huliju. Pita je li je Ajlin zvala i zna li nešto o tome. Hulija kaže da ništa ne zna. Džerm zove Zejnep i ispituje je o Emine. Zejnep mu kaže da ima plan i želi da ga sasluša. Hulija i Mahir ponovno se sastaju. Dok razgovaraju o Ajlin, Mahiru zazvoni mobitel. Glas mu poruči da želi glavu osobe koja je trenutačno s njim, inače Emine neće dobiti inzulinsku terapiju i umrijet će. Džemov čovjek zove Mahira i prijeti mu da će ubiti Emine ako mu ne kaže što to mulja s Hulijom. Hulija je u tom trenutku s Mahirom. Pomisli da bi Zejnep ili Džem mogli stajati iza tih prijetnji. Džemov čovjek ponovno zove Mahira i daje mu adresu na koju treba doći. Prenosi mu da život njegove majke ovisi o tome kakve će mu informacije ponuditi. Mahir nema drugog izbora nego da ode. I Hulija ga podupire i kaže da je to nužno. Hulija kaže Mahiru da u početku prenese najmanje štetne informacije, a da će ona u međuvremenu saznati tko stoji iza svega.