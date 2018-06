SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija počne pratiti Filiz koja Kerimu priznaje da je trudna (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro kaže da neće stati dok Tiaa ne strpa u zatvor. Tiao daje Magnóliji pozajmicu. Jéssica moli Salete da joj pomogne. Pedro sluti da je u Faustovoj sobi nekakva kamera. Ciro to vidi i brzo juri Mag da nešto poduzme. Ona odlazi u Faustovu sobu. Tiago sanja Isabelu. Ana Luisa govori Pedru da se brine za brata. Ciro posjeti Fausta u sobi i prijeti mu. Aline ulazi u Gustavovu sobu i spava s njim. Mileide izbaci Jadera iz kuće, nakon što su proveli noć zajedno. Tiao govori Letíciji da će ona i dalje biti njegova kći. Pedro govori Helô da će Salete tužiti Tiaa. Beth pokušava izbaciti Vitóriju iz Augustove kuće. Elio nalazi mini kameru u slici svetoga Josipa. Ana Luisa misli da ju je Ciro postavio u djedovu sobu. Ciro i Mag se zabrinu zbog kamere. Tiao pritišće Marca Guerru da ne zaposli Helô. Pedro i Ana Luisa postave kameru u neku knjigu kako bi motrili Fausta. Gustavo traži pištolj u Saleteinom stanu. Ona ga uhvati. Antônio i Ruty Raquel kažu Gigi da su skupa. Magnólia dobiva policijski poziv, a ona ga Faustu nabije na nos. Edu posjeti Letíciju i kaže joj da je Helô dobila otkaz zbog Tiaa. Valdir govori Tiau da ga je Salete prijavila policiji.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songul umire. Nitko se ne može pomiriti s tom činjenicom te se na sprovodu svi prisjećaju uspomena koje su proživjeli s njom. Cure i Nazan su uhićene te su kažnjene s dvije godine zatvora. Songul ih je htjela zaštititi i na samrti priznajući Fadik kako je ona počinila zločin. Da su se same predale, Kader bi bila oslobođena zatvorske kazne zbog ubojstva u samoobrani.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo dogovara s Rankom i Vladom plan primopredaje Dominikove liste u zamjenu za Sonju tako da Ranko bude kurir. Vlado govori Andriji da je Sonja oteta. Jasna čuje što se događa i ukrade iz Vladina ureda Dominikovu listu u namjeri da ju preda Dominiku i tako spasi kćer. No, Vlado ju zaustavlja u zadnji tren. Zatočena Sonja pokuša pobjeći, no tjelohranitelj ju savlada. Dolazi Dominik i govori joj da će ju ubiti bez obzira na ishod “trgovine” s Tomom i Rankom. Naposljetku, Sonja uspije zavarati tjelohranitelja i bježi. Tomo i Ranko zajedno idu kod Dominika, svjesni da ulaze u zamku. Edita sluti da je Ranko mrtav. Shrvana je brigom i tugom. No, Profesor, koji se u međuvremenu susreo s Andrijom, joj javlja da je Ranko živ.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kaja prati Nilaj te dolazi k Melek s kojom želi razgovarati. Kaja kaže Melek da se kaje zbog onog što joj je učinio i moli je da mu dopusti raditi s njom kako bi joj pomogao. Melek odbije njegovu ponudu. Hulija šeće ulicom i ulazi u turski restoran. Ispred restorana vidi Filiz koja se prepire s Mahirom za kojeg dozna da joj je bio momak. Odluči pratiti Filiz i saznaje gdje živi. Sljedeći dan Hulija odlazi ispred Filizina stana, sjeda u kafić te je počne promatrati. Prije nego što otputuje u Zurich, Kerim svraća kod Filiz i ostavlja joj novac. U tom mu trenutku Filiz kaže da je trudna. Kerim zatraži Filiz da napravi pobačaj. Nakon što Kerim napusti stan, k Filiz dolazi Hulija i pokušava je nagovoriti da ne pobaci dijete. Hulija pokušava zadržati Kerima u Njemačkoj. Melek prihvati da Kaja radi s njom. Suhejla napušta kuću i odlazi k sestri zbog saznanja da Bajram ima kćer Bade s drugom ženom. Kerimov brat Husejin odlazi u nabavu rude. Na putu susreće Melek u restoranu. Zamoli Melek da nikomu ništa ne govori.