SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija odlazi za Kerimom u Njemačku gdje otkriva kako on ima djevojku (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Bruno potiče Jéssicu da tuži klijenta koji ju je napao. Mileide upozori Augusta da Vitória ometa njegovu kandidaturu. Venturini prizna inspektoru da je Mag naručila atentat na Fausta i Suzanu. Helô kaže Yari da je Tiao počistio galeriju. Robinson kaže Gledsonu da bi njega i Luciane mogli uhititi zbog ilegalne prodaje. Helô kaže Tiau da je podnijela zahtjev za rastavu. Venturini kaže inspektoru da Mag ima veliki imetak izvan zemlje. Robinson nije siguran u Gustavovo poštenje. Yara kaže Ciru da ga više ne želi vidjeti i moli ga da pusti Vitóriju i Augusta na miru. Vitória kaže Yari da neće ostaviti Augusta. Helô kaže sinu da je našla posao. Slave. Fininho prijeti Jéssici. Salete prizna Helô da je Tiao naručio Zelitovo ubojstvo. Tiao prosi Mag. Pedro govori Faustu da su optužili Mag za pokušaj atentata. Pedro nasrne na Tiaa kada ga čuje da govori Mag da će ubiti Helô.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre javlja Zehri kako su cure u bolnici. Jedina je pri svijesti, no ne zna što se događa i jesu li ostale preživjele. Liječnica kaže Zehri, Ežderu i Nazan kako je jedino Songul u životnoj opasnosti. Gunej je neutješan, no ipak se nada kako će se Songul oporaviti. Nakon dva tjedna Songul se ipak probudi te odluči priznati Fadik što se dogodilo. Ona to povjeri jedino Aliju.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Andrija saziva sastanak s novinarom koji bi trebao plasirati ortačku listu u medije. Međutim, Ranko ga sprječava u zadnji trenutak, kad shvati da je Tomo upao u stupicu. Istovremeno, Tomo se odlazi naći sa Sonjom, ali dočeka ga Dominik! Sonja je oteta i zatočena na nepoznatom mjestu, a Dominik daje Tomi ultimatum: pustit će Sonju u zamjenu za Ranka i listu koju su ukrali iz njegova sefa. Profesor je duboko razočaran u Andriju. Vjerujući da i dalje surađuje s Dominikom, stavlja ga pred ultimatum. Goga dobiva anonimno prijeteće pismo. Dina ju hrabri da nastavi s kandidaturom, dok istovremeno vodi bitku sa Štefom i Blaženkom u gorkoj brakorazvodnoj parnici.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Pogreb je. Bajram i Kerim govore Huliji kako se Melek više ne može udati za Kerima. Hulija ubaci Bajramu bubu u uho kako bi mu ona mogla postati nevjesta. Bajram kaže Kerimu da se oženi s Hulijom umjesto Melek. Zaprijeti da će mu oduzeti sve što ima ako ne pristane na brak. Melek govori Huliji kako se promijenila otkako je otišla u Istanbul. Rano ujutro dolazi Kerim i kaže Huliji kako moraju razgovarati. Ima razumnu ponudu ako se Hulija ne odluči udati za njega. Međutim, Hulija to ne prihvaća i pogodi Kerima kamenom u glavu. Kaja se ispriča Melek. Melek mu oprosti, ali traži da ode iz sela. Nilaj dolazi i vodi Melek u kolibu. Kaže joj da njezina baka više ne želi paziti dijete. Melek doznaje da će se Hulija udati za Kerima. Poživčani i izbaci Huliju iz kuće. Radnja se vraća dan poslije vjenčanja. Hulija silazi s kata na doručak sa svojom novom obitelji i pravi se kao da se ništa nije dogodilo. Melek je počela živjeti s djetetom u novoj kući daleko od sela. U novinama pročita kako se njezina sestra udala. Obitelj šalje Huliju u Njemačku nakon tjedan dana. Kerimov joj brat daje adresu u Njemačkoj. Vrata otvara jedna djevojka. Hulija joj govori kako je ona Kerimova supruga. Djevojka joj ne vjeruje. Nakon što vidi njihov vjenčani list, djevojka kaže Huliji kako je s Kerimom dvije godine u vezi te da je mjesec i pol dana trudna. Kerim dolazi kući te zatekne Huliju i svoju djevojku. Kerim i Filiz svađaju se zbog Hulijina dolaska. Filiz odlazi iz stana, a Kerim kreće za njom. Hulija počne spremati Filizine stvari. Filiz kaže Kerimu da je dobila otkaz. Kerim joj objašnjava zašto se oženio, a nakon toga joj kaže da ide na terensko istraživanje u Keniju. To je razlog zašto Filiz ne kaže Kerimu da je trudna. U trenutku kad Kerim odlazi iz stana, susretne se s Mahirom. Mahir je Filizin bivši momak koji je došao tražiti pomoć od Filiz jer je u nevolji. Filiz slaže Kerimu da je joj je Mahir bratić. Nakon što Kerim ode, Mahir kaže Filiz da mora neko vrijeme ostati kod nje. Kerim odlazi kući k Huliji i vičući joj kaže kako mora otići iz njegova stana. Zazvoni telefon, zove Kerimova majka Suhejla. Nakon što razgovara s Kerimom, Hulija preuzima telefon i čim Kerim ode iz stana zatraži njegova oca Bajrama kojem slaže da je Kerim u nevolji jer ga proganja jedna djevojka.