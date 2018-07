SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija kreće u potragu za otetom Bahar dok Melek saznaje da je trudna (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ciro posjeti Vitóriju, a ona ga izbaci iz sobe. Vitória se raspravlja s majkom zbog Cira.

Mag šalje poruku s Bethina mobitela. Ciro prekapa po Maginim stvarima i otkrije da je ona ubila Beth. Zarekne se na osvetu. Ciro napušta sobu s vrećom novca. Prisjeća se lijepih trenutaka s Beth. Zakopa vreću s ukradenim novcem. Ciro oplakuje Bethinu smrt. Tiao govori Mag svoj plan protiv Pedra i Helô. Yara se pokušava zbližiti s Misaelom. Sueli misli da se sin vratio drogi, a Salete je tješi. Ana Luisa primijeti da je Ciro došao uprljane odjeće. Ciro iznenadi Vitóriju u Sílvijinu stanu. Pedro kaže da mu je Marina odnekud poznata.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fadik kaže Jadigar da slavi pobjedu s prijateljima u baru. Ona poludi i odluči doći tamo. Na kraju postane glavna zvijezda tamo. Na podiju joj se pridruži čovjek koji joj šapne nešto neprimjereno u uho pa ga ona napadne. Mete također dobiva e-mail od nepoznate osobe s fotografijama od večeri Selimovog sunećenja. On otkriva da IP adresa dolazi od internetskog kafića. Odluči provjeriti snimke nadzorne kamere tamo da otkriju tko je posrijedi. Zejnep sumnja da se nešto loše događa.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerim sreće Burčin nakon prekida s Mahirom. Ona mu govori da se nije mogla natjecati s njegovom suprugom za Mahirovu ljubav. To probudi ljubomoru u Kerimu te Huliji zabrani da se viđa s Mahirom. Suhejla i Hatidže nalaze se s umirovljenim konzulom u namjeri da udaju Hatidže. No, on se zagleda u Suhejlu. Njoj imponira pažnja, pa se upisuje na zbor u kojem pjeva konzul Azim pod izlikom da to radi za Hatidže. Bajram poludi, a Hatidže dolijeva ulje na vatru i kaže da Suhejla očijuka s Azimom. Situaciju pogoršava i to da ih Bajram kasnije vidi zajedno u autu. Ultrazvuk pokazuje da Hulija nosi djevojčicu. Melek razmišlja o razvodu jer Husejin stalno vrijeme provodi sa Džeren i Zejnep i nikad ga nema. Čini se da se Hulija i Filiz zbližavaju. Hulija odvodi Mehmeta Filiz da ga vidi prije odlaska na liječenje u Ameriku. Filiz zaključuje da je najbolje za Mehmeta da ga viđa kao Hulijina prijateljica. Prije odlaska odluči napraviti oporuku te odvjetniku naredi da napravi zakladu od 25 milijuna dolara za Mehmeta. Džem u to vrijeme nasilno ulazi u Melekinu kući i otima Bahar. Melek je primila udarac u trbuh i u bolnici otkriva da je trudna. Husejin odluči da je najbolje da Melek odvede u kuću, a isto tako naređuje da dođu Zejnep i Džeren, što uzrokuje napetu situaciju u kući. Džem ucjenjuje Huliju, traži da mu dovede Filiz u zamjenu za svoju kćer. Hulija dolazi na mjesto sastanka, a Džem je opet pokušava silovati. Ona ga udara ciglom po glavi i pobjegne. No ne nalazi Bahar tamo. Džemov zaposlenik koji je bio zadužen da čuva Bahar je izgubi. Kasnije zove Huliju i kaže joj da je ubila Džema. Traži otkupninu za Bahar. Melek izgubi živce i u zanosu pada po stepenicama.