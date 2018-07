SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija kreće u potragu za Kerimom koji je s Mehmetom napustio kuću (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Beth kaže Ciru da je Augusto saznao za njih. Ciro uporno želi da odu nekamo. Beth želi znati zašto se on ne želi rastati. Pedro priprema iznenađenje za Helô, večeru u galeriji. Tiao pati jer je ostao sam. Odlazi u galeriju i izvana gleda obiteljsku večeru. Vitória razgovara s ocem koji smišlja klopku za Cira. Ana Luisa se brine jer bi Vitória mogla poremetiti istragu protiv Cira. Sílviji nije drago da je njezin sin s Beth. Ciro govori Beth da njegova mama misli na Vitóriju kada govori o njegovoj ženi. Pedro se iznenadi kada ugleda Cira i Beth u Cirovoj sobi. Tiao daje novu naredbu Valdiru. Želi da Pedrova prošlost izađe na vidjelo. Juninho pokušava prikriti gdje je Misael, ali Ritinha oda da je on u garaži s Flávijom. Yara ih ugleda zajedno i uhvati je ljubomora. Bruno razmišlja o Jéssici. Ona kaže majci da ne vjeruje da se promijenila, a ni Bruno u to ne vjeruje. Salete izjavi ljubav Gustavu i njih dvoje provedu noć skupa. Ciro obeća Beth da će skupa pobjeći. Gustavo kaže Wesleyu da odlazi. Gustavo se oprosti od majke. Salete nalazi Gustavovo pisamce. Mag moli Gigi da joj iznajmi stan i dogovori susret sa Cirom. Ruty Raquel opomene Sansaa zbog Mileide. Antônio je ljubomoran. Mileide upada u wellness i traži Sansaa koji uspijeva pobjeći. Luciane dobiva nove narudžbe. Pedro kaže Helô da je ulovio Cira i Beth zajedno. Magnólia ugleda Fausta na nogama.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Iako se uvjerila kako Irem i Fatih nemaju ništa, Zejnep mu i dalje ne vjeruje. Fatih traži Ševketa i Merjem, no ne pronalazi ih. Ševket dovodi Merjem u kuću u kojoj su se nalazili kad su bili mladi. Merjem ne želi odustati od kćeri, no Ševket je ne pušta iz kuće dok ne odustane ili ga ubije. Ona ispaljuje hitac prema njemu i kaže kako će sve učiniti za svoju kćer. Fatih dobiva poruku te odlazi što Zejnep razljuti. Zejnep u spavaćoj sobi pronalazi ogrlicu s Ireminim imenom i odluči pratiti Irem kako bi saznala što se to događa između nje i Fatiha. U isto vrijeme Mukades nagovori Irem da prati Fatiha. Ona mu ulazi u auto i zagrli ga što Zejnep vidi. Selin i Orhan nalaze se u kinu, a prati ih Fehmi koji prijeti Orhanu. Kad Fatih pronađe Zejnep, traži priliku da sve objasni.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerim dolazi kući kako bi se našao s Ajlin. Nalazi je tamo s njegovom majkom i tetom. Suhejla zove Huliju da se brzo vrate kući, no ona umjesto sebe, odluči spasiti Emine te odlazi tamo s Kajom i Zejnep. Mahir udari Džema te se ovaj sruši na pod, i uzima memorijsku karticu sa snimkama njegovih priznanja. No Džem mu uskoro daje do znaja da ima rezervu. Hulija se vraća kući i saznaje da je Kerim uzeo Mehmeta i pobjegao s njim. Naime, Barjam mu je rekao kako je on unajmio Ajlin da ga ocrni i da on odustane od profesorskog posla. Ajlin kaže kako ju je zvala Hulija i prijetila joj, a Barjam kaže kako ju je on na to nagovorio. Kerim se naljutio i rekao da ih više ne želi vidjeti. Bajram je zaprijetio Ajlin da će ubiti nju i njezinu obitelj ako ga izda. Husejin je ipak uvjeren da Hulija stoji iza svega. Kerim se nalazi na zabačenoj plaži s Mehmetom i Lili. Mahir se nalazi s Hulijom da joj kaže da Bajram zna da ona nije Mehmetova prava majka. Bajram dolazi po Huliju i kaže joj da je sve znao, ali joj je zahvalan jer je njegovog unuka spasila od pijane Filiz. Filiz je rekao da je ona možda rodila Mehmeta, no nije mu majka. Nakon toga, govori Huliji da pronađe njegovog sina i unuka ili mu više ne dolazi na oči. Džem od Hulije traži 2 milijuna lira ili će objaviti snimke Mahirovih priznanja na Internetu. Mahir je ušao u Kerimov mail i pronašao ga. On i Hulija odlaze na to mjesto, no ne nalaze Kerima i Mehmeta.