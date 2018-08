SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija je ljuta na Kerima i Mahira, a Zejnep i Husejin planiraju vjenčanje (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helo mora brzo na operaciju. Pedro govori Yari da nije smjela dopustiti da Helo razgovara s Tiaom. Leticia napada Tiaga jer je bio na masaži kod Marine. Sueli razgovra sa Cirom o Gustavovom sudjelovanju u atentatu. Nakon toga razgovora, Sueli moli Salete da ne prijavi Gustava. Antonio odluči raditi na crpki. Pedra zanima Heloino stanje. Tiao slavi s Magnolijom uspjeh svoga plana da naudi Helo. Misael se sastane s Flavijom. Edu i Leticia drže palce za majčin oporavak. Tiago se prisjeća Marine. Mileide raspravlja s Ruty i Jaderom o slikama na internetu. Venturini nazove Luciane. Pedro optuži Lauru da je Tiaova pomagačica. Ciro izlazi na slobodu i odlazi k Augustu. Helo doživi zastoj rada srca, a Leticia pada u očaj.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih odluči razgovarati s bakom, dok Zejnep istovremeno saznaje zašto ju je majka bila napustila. Fehmi i Mukades zabrane Selin da se viđa s bratom, ali i s Orhanom pa Orhan pokušava naći način da vidi Selin. Pomoć traži od Mustafe.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hulija je ljuta na Mahira jer je saznala da je pomogao Kerimu u njegovom naumu da Huliju nauči pameti. Džeren je i dalje ljuta na roditelje zbog Zejnepine trudnoće i odbija ići kući. Husejin i Zejnep su jako zabrinuti zbog Džereninog ponašanja pa joj dozvole da noć provede kod Bajrama i Suhejle. U kafiću Hulija potpuno ignorira Mahira i ne želi pričati s njime, a Zejnep im otkriva kako su ona i Husejin odlučili organizirati svadbu što prije. Hatidže, koja je sama na selu, posjeti muškarac koji od nje zahtjeva da mu da novac zato što je uništila čast žene koja se trebala udati za Bajrama. Hatidže ga uspije otjerati no on se navečer ponovno vraća.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Mert nađe Umuta, ključnu osobu za proizvodnju automobila, ali to ne govori Aliju Nežatu. Vozilo hitne pomoći dolazi u rezidenciju i silom odvode Fejzu. Hasan odluči oteti Kana i odvesti ga na selo, ali izgubi ga na kolodvoru. Ali Nežat došao je u bolnicu da izvuče Fejzu, ali odlazi čim vijesti o Kanu dođu do njega. Dok Umut radi na maketi, u radionicu dođe Kenan i naljuti se kad vidi da posao koji je naručio ne napreduje. Umut udari Kenana glavom. Umutova sestra Gokče počinje se zbližavati s Emreom kojeg je nedavno upoznala. Tarik poludi kad sazna da su Fejzu pustili iz bolnice bez njegova znanja. Dok su Umut i Naz na pomirbenoj večeri u Ajhanovu restoranu, Sinem, s kojom je proveo noć, počne uznemiravati Umuta telefonskim pozivima. Sljedeći dan Mert provede Umuta radionicom koju su postavili on i Ali Nežat. Fejza ima okršaj sa svojim ocem Tarikom kad se vrati u rezidenciju. Unatoč svemu, čvrsto je odlučila da želi imati pravo glasa u tvrtki.