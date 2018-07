SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija ja zabrinuta zbog Ajlin posebice zato jer Kerim putuje u Berlin (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Salete se uznemiri kada prepozna Gustavovu tetovažu. Vitória zove Sílviju i odluči je posjetiti. Sílvia joj kaže da joj se Beth ne sviđa. Beth predbacuje Ciru na novcu koji joj je dao. Mag kaže Gigi da će uzeti sve Tiaovo. Iznosi joj svoj plan kako će to učiniti. Letícia i Tiago pozovu Edua na večeru. Tiao kaže Letíciji da je razočaran jer mu nije rekla da se udaje za Tiaga. Tiao vodi Edua u javnu kuću. Prisiljava ga da odabere neku curu kako bi izgubio nevinost. Edu shvati da mora pristati da ga otac počne poštovati. Edu zove taksi i ostavlja oca u javnoj kući. Salete razgovara s ocem Paulom o Gustavu. Vitória kaže Augustu da su Beth i Ciro ljubavnici. Njega ta vijest iznenadi i savjetuje joj da sve kaže Mag. Salete moli oca Paula da nikome ne oda njezinu tajnu. Helô sazna da je Tiao odveo Edua u javnu kuću i razljuti se. Salete je tužna zbog Gustava. Tiao dogovara susret s Mag u wellnessu. Camila kaže Ani Lu da će otići na razmjenu na Novi Zeland. Robinson nalazi vrećicu s medicinskim materijalom u skladištu i predaje ga Salete. Tiao i Mag se sastanu u wellnessu. Ona mu kaže da je dovela Beth iz SAD-a. Gustavo se vraća s mamom na crpku. Salete ispituje Gustava o vrećici s medicinskim materijalom iz skladišta. Vitória oda Magnóliji da je Beth Cirova ljubavica.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Baka poziva Zejnep I Fatiha kod odvjetnika kako bi im priopćila kome namjerava ostaviti svoje nasljedstvo. Unatoč njihovom nećkanju ne odustaje od svoje odluke. Gospođa Merjem Fatiha i Zejnep poziva na večeru kako bi otvorili novi list i zaboravili na nesuglasice, no prekida ih Ševketov poziv Fatihu. U noći Ševket opet zove Fatiha i želi da se nađu. Fatih čeka da Zejnep zaspi pa izađe iz kuće. No njegova majka vidi ga kako izlazi iz kuće pa otiđe provjeriti gdje joj je sin. Zatekne Zejnep kako spava te vidi da spavaju odvojeno pa se poveseli jer misli da su se posvađali pa je Fatih zato izašao iz kuće. Kad to ispriča Fehmiju, ovaj se naljuti na nju i kaže joj da prestane unosit pomutnju. Za to vrijeme dok oni razgovaraju u kuhinji, na podu se skrivaju Orhan i Selin. Oni zaspe na kuhinjskom podu te ih ujutro pronalazi Gunaj, no ništa ne otkriva obitelji. Ujutro Zejnep pronalazi Fatiha kako spava sa Selimom te se čini kako se zaljubljuje. Ispituje ga gdje je bio sinoć.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Bajram odlazi k Mufitu i priopćava mu Zejnepino stanje. Mufit pomisli da mu je kći umrla, a Bajram ga smiruje snimkom koju traži od Kerima. Kerim flertuje s medicinskom sestrom da dobi snimku na što se Husejin naljuti. Nurgul, Filiz i Mahir vraćaju se iz Sapandže s Emine. Na putu zazvoni Nurgulin mobitel. Zove je Ajlin. Jako je oštra i govori joj da želi da je više nikada ne traži. Zatim prekida vezu. Mahir brzo zove Huliju i javlja joj da je Nurgul pronašla Ajlin. Hulija izlazi iz kuće pod izgovorom da ide trčati i nalazi se s Mahirom. Smiruje ga da je sve u redu i da je kupila kartu za Ajlin i njezinu obitelj da odu na put oko svijeta na 3 mjeseca. Nakon toga mu kaže da je Husejin upucao Džema pa je Mahir u šoku. Džem se u bolnici zaklinje na osvetu. Uplaši se kad sazna da je Zejnep doživjela izljev krvi u mozak. Misli da je sve to Hulijino djelo i kuje plan kako će pobjeći iz bolnice. Bježi u ljetnikovac ujaka svog odvjetnika. Istodobno odluči unajmiti ljude da prate Mahira. Zejnep se izvukla iz životne opasnosti. Potrebno joj je vrijeme koje će provesti bez stresa pa Suhejla kaže da bi trebala biti ostati kod njih. U međuvremenu Kerim saznaje da je Hulija otišla trčati i uvrijeđen je jer je jako kasno. Kad ga Bade okrivi da se ponaša kao mačo, Kerim se počne ljutiti na sebe i iskontrolira svoje emocije. Zatim se krene tuširati pa mu zazvoni mobitel. Hulija shvati da poziv dolazi iz Njemačke, ali se ne želi javiti. Zatim stiže poruka s istog broja. Javlja se Ajlin. Želi se hitno naći s Kerimom. Hulija se jako zabrine pa obriše poruku i blokira broj. Kerim izlazi iz tuša i kaže Huliji da mora otići u Berlin na tjedan dana. Sljedeće jutro dok sjedi s Bajramom i Husejinom, Kerim ocu obznani svoj san o otvaranju sveučilišne zaklade. Bajram se najprije pravi da je ljut, no kad mu Husejin kaže da Kerim namjerava svučilište nazvati po njemu vidi se da mu je iskreno drago i da se veseli. Uvečer Kerim krene na put za Berlin. Bajram je pomalo ljut jer shvaća da je Kerim tvrdoglav i ne želi odustati od akademske karijere. Kad Kerim ode, Hulija zove Ajlin. Plan se izjalovio. Ajlinin se otac razbolio pa je morao odustati od krstarenja i vratiti se u Berlin. Hulija kaže Ajlin da je otjerala Nurgul i da može biti mirna, ali Ajlin i dalje inzistira da razgovara s Kerimom. Nakon nekoliko dana Ajlin zove Kerima i kaže mu da želi da razgovaraju uživo. Kerim posumnja u ono što kaže Ajlin i kaže joj da pristaje na razgovor. Mahir zove Huliju i kaže joj da su Kerim i Ajlin razgovarali. Ne zna o čemu su vodili razgovor, ali zna da više nema problema. Hulija se onesvijesti. Džeren ima psihičkih problema. Mokri u gaće i po kući hoda s dekom koju nitko ne smije dirati. Husejin odlazi po Zejnep i dovodi je kući. Mufit dolazi vidjeti svoju kćer. Izašao je iz zatvora. Zejnep se ponada da bi mogla spasiti brak s obzirom na to da ju je Husejin doveo kući. Hulija obavijesti Melek da se Zejnep oporavila i da se vratila kući. Džem sve govori Zejnep. Kaže da Husejin zna da je silovao Huliju i da ga je zato upucao. Govori joj da će svima uništiti živote. Kerim se vraća kući. Hulija i dalje ne zna o čemu je razgovarao s Ajlin. Osjeća da bi ovo mogla biti situacija zbog koje bi se mogla oprostiti od obitelji. Kerim se ponaša hladno prema Huliji, ali ništa ne govori. Drugi dan ju ispituje. Pita je zna li išta o Ajlin. Ona kaže da ne zna ništa.