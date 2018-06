SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija i Kerim se zajedno brinu za malog Mehmeta (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro se bori s Tiaovim plaćenicima i ozlijeđen je. Fininho bježi sa svojom bandom. Tiao se naljuti na Valdirovu nesposobnost. Zuza se brine za Pedra. On dolazi ozlijeđen k Helô i kaže joj da je uspio pobjeći iz klopke. Letícia je ganuta Pedrovim stanjem. Ramiro savjetuje Tiau da popusti Helô kako bi mu se Letícia vratila. Pedro nosi policiji kameru koju je našao u Faustovoj sobi. Olavo govori Helô Tiaovu ponudu, ali ona je odbija nakon što su napali Pedra. Vitória posjeti oca i vježba s njim. Tiago, Ana Luisa i Elio idu u potragu za Isabelom. Gledson govori majci da se udalji od Hérculesa. Venturini zaprosi Luciane. Mag daje iskaz policiji, ali ne želi priznati da joj je Venturini dao velik novac. Letícia čuje Olavov razgovor i razočara se u oca. Tiao pristaje na Helôine uvjete za rastavu. Salete vodi Jéssicu u policiju i ona prijavljuje Tiaa. Olavo predaje Helô ključeve galerije i vlasnički list. Ciro se pokušava zbližiti s Vitórijom. Gledson moli Luciane da se ne uda za Venturinija.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin nagovara Guneja da povede Songul na Ejlulino vjenčanje, no on ne želi otići. Malena Songul slučajno u očevom laptopu pronađe majčin video koji je snimila prije smrti. Govori Guneju kako mora nastaviti sa životom te da ne želi da joj kćer odrasta bez majke. Guneja to slomi. Cure se oduševe kad se na vjenčanju pojavi Gunej s njihovom nećakinjom. Ali kasni na vlastito vjenčanje te se svi pribojavaju hoće li stići. Gunej pokaže curama video koji je Songul snimila za njih. Cure su neutješne, no ipak sretne jer imaju uspomenu na dragu prijateljicu.

NOVA TV, 21.10, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Bajram sa Zejnep odlazi iz Njemačke. Želi da se Kerim vrati iz Njemačke i da se preseli blizu njega. Nakon toga dolaze Husejin i Suhejla i inzistiraju da se Kerim vrati. Kad Kerim odbije povratak, predlažu da Hulija uzme dijete i dođe živjeti u Istanbul. Ali Hulija kaže da ne želi ostaviti muža i ostaje s Kerimom u Njemačkoj. Nakon što ode njegova obitelj, Kerim uzima dijete i vraća ga Filiz. Na povratku kući, Kerim zatječe malog Mehmeta kod kuće. U sklopu svog plana, Hulija kaže Kerimu da je Filiz ostavila dijete na kućnom pragu s porukom. Nakon toga odlazi iz stana. Kerim shvaća da se ne može sam brinuti o djetetu i nagovori Huliju da se vrati kući. Kerim pokušava biti u dobrim odnosima s Hulijom jer je na to prisiljen. U međuvremenu u Melekin restoran dolazi neki gnjavator pa je Kaja spašava od neugodne situacije. Husejin kupuje kuću u mjestu u koje je došao radi posla. Pokazuje svoju kuću Melek i u tom trenutku Melek primijeti prsten na Husejinovu prstu i shvati da je oženjen.