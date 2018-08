SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija i Kerim odluče odseliti u novu kuću dok Hazer saznaje da mu je sestra počinila suicid (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia moli Gigi da je primi k sebi. Tiago odlazi u wellness. Antonio kaže Tiagu da razgovara s Leticijom prije nego što upozna Marinu. Luciane zna kako će pomoći Salete da pridobije glasače. Tiago kaže Pedru da će razgovarati s Leticijom o Isabelinu povratku. Tiao razgovara s Laurom o njezinoj kćeri Estelinhi. Tiao otkrije da Laura ima kćer s Pedrom. Edu kaže Xanaiji da ga je tata odveo u bordel. Xanaia i Edu se poljube. Helo radi test na trudnoću. Silvia kaže da će razgovarati s Yarom i vratiti se kući. Pedro pokušava nagovoriti Cira da prijavi Magnoliju, ali on to odbija. Ani Luisi smeta jer je Elio vrlo uporan u vezi s istragom o Isabeli. Tiago kaže da želi razgovarati s Leticijom. Salete na mitingu doživi ovacije. Antonio dovodi prostitutke kući, a Magnoliji to smeta. Ona odlazi Tiagovoj kući. Helo kaže Pedru da je trudna. Pedro je ozaren.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fadik javi Selin što je Zejnep rekla Fatihu. Odluči uzeti stvar u svoje ruke i otići do nje. Govori joj da će Fatih svima reći istinu o Selimu i da se želi razvesti pa Zejnep pristaje razgovarati s njom. Boji se da ne ostane bez njega pa zajedno sa Selin i Fadik radi plan kako da ga pridobije natrag. Shvaća da je pogriješila i ispričava se Fadik. Traži pomoć od nje i Selin da se iskupi Fatihu. No, Fatih je jako povrijeđen i ovaj put ga neće tako lako vratiti. Merjem traži Ševketovo dopuštenje da živi u njihovoj kući kako bi smekšala Zejnep.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerim je prevezen u bolnicu i bori se za život. Suhejla okrivi Huliju za sve. Iako mu je stalo srce, doktori ga uspiju spasiti i operacija dobro prolazi. Saznaje se da je jedan od zaštitara izdao obitelj Dževher i podmetnuo uređaj za prisluškivanje u kući. Bajram je to sve znao i s policijom napravio plan spašavanja. Ovaj put je Džem stvarno mrtav. Hazer dolazi u bolnicu provjeriti kako je Kerim. Stižu mu loše vijesti. Melisa se ubila. Hazer odlazi po njezino truplo u Englesku. Melisa je ostavila pismo u kojem krivi Kerima za svoje samoubojstvo. Hazer se odlučuje osvetiti Kerimu zbog sestrine smrti. Obitelj Dževher se riješila jednog neprijatelja, no očito je dobila novog. Tjedan dana kasnije, Kerim je puno bolje. S Hulijom razmišlja o uređenju nove kuće i preseljenju. Kad se Kerim vrati iz bolnice, govore to ukućanima. Suhejla ne prima to dobro. Izbacuje ih iz kuće. Bajram ne može podnijeti napetu situaciju u kući pa izbiva iz kuće. Provodi noć kod Hazerove tete Mahse s kojom je prije bio u vezi. Husejinu javlja da preuzme njegove poslove i ga neko vrijeme neće biti. Hatidže unajmljuje Huliju i Mahira da saznaju gdje je Bajram. Filiz se seli u Ameriku kako ne bi razmišljala o svemu što se dogodilo. Atifova šogorica boluje od agorafobije, straha od vanjskih prostora. Nilaj joj pokušava pomoći i dovodi joj doktora da joj pomogne. No, samo pogorša situaciju. Atif se užasno naljuti na nju zbog toga. Bratu je na samrti obećao da će se brinuti za njegovu ženu.