SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hulija i Kerim bježe otmičarima. Bajram se osjeća krivim jer se Hulija razboljela (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ciro kaže da je Magina žrtva. Augusto ga tjera iz sobe. Ciro dolazi pijan kući i kaže da se žrtvovao zbog majke. Jader vodi Robinsona i Gledsona da skupa žive u pansionu. Salete odlazi tražiti Gustava. Nalazi ga drogiranog pod vijaduktom. Wessley joj pomaže da ga odvede. Vitória dolazi kući. Tiao predstavlja Lauru Magnóliji. Njih se dvoje opet zbliže i poljube. Jéssica se boji da će Gustavo naštetiti Saleteinoj kampanji. Sueli posjeti sina i kaže da ga čekaju u klinici za odvikavanje. Pedro javi Mag da će u galeriji prirediti izložbu o tvornici. Bliži se dan izložbe. Marina odlazi onamo s Ruty Raquel. Odlaze k Mileide kako bi se našminkale. Mileide Marina podsjeća na Isabelu. Ana Luisa vodi Fausta na izložbu. Dolazi i inspektor. Tiao održi govor i hvali Mag. Helô otkrije video na kojem su Mag i Ciro zajedno. Svi su šokirani prizorom. Salete savjetuje Gustavu da se ode liječiti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Merjem dolazi porazgovarati sa Ševketom prije odlaska. Kaže mu da se povlači kako ne bi nanosili štetu Zejnep. U to vrijeme, Zejnep, Selin i Fadik sjede u kafiću i zaključuju da se dečki čudno ponašaju. Odlučne su da saznaju što mute pa ih prate. Svi dolaze na mjesto sastanka s ucjenjivačem, pa Fatih priznaje što se dogodilo one noći na Selimovom sunećenju. Policija dolazi uhititi Ševketa i Orhana. Iako je obećao da neće, Berkedžan ih je ipak tužio za mućenje. Dževat dolazi Šazimet pod prozor da joj izjavi ljubav, no Ajfer ga prekida pa se naljuti i potjera ga.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Husejin uzima stvar u svoje ruke i s Mahirom posjećuje njegovog prijatelja hakera koji saznaje gdje su zadnje locirani mobiteli Kerima i Hulije. Zatim krenu prema mjestu gdje je lociran signal mobitela, no Kerim i Hulija za to vrijeme uspiju pobjeći iz kuće glumivši da Hulija ima trudove. Nalaze ih na cesti nakon što se Hulija onesvijesti. Nakon povratka kući, Melek dolazi u posjetu sestri. Hulija joj najavljuje da će tražiti skrbništvo nad Bahar. Čini se kao da je Melek jako potresena svega što joj se dogodilo. Postala je opsjednuta čistoćom i zaboravlja stvari. Tata Bajram isplanirao je cijelu otmicu kako bi se Kerim i Hulija pomirili. Osjeća se krivim jer je Hulija zaradila upalu pluća pa pobjegne na farmu. Kerim dobiva poziv za suradnju na sveučilištu Cambridge i razmišlja o tome da pozove Huliju sa sobom. Međutim, kad želi s njom podijeliti vijesti, uhvati ju u razgovoru s odvjetnikom pa pomisli da se radi o njihovom razvodu. Zbog toga se opet posvađaju pa Hulija stvarno traži od odvjetnika da pokrene parnicu za razvod. Ispada da je cijeli natječaj namjestio Melisin brat na njezin nagovor. Kerim želi da rastava krene nakon poroda. Hulija je odlučna da spriječi Kerimov odlazak. Zejnep je očito jako stalo da zavede Mahira. Odlazi u Berlin kako bi mu pravila društvo na sprovodu njegova oca. Bade ih vidi u vijestima, pa tako saznaje cijela obitelj. Husejin je poziva na red zbog toga, a ona traži da je pusti na miru. Mahir je nasljednik velikog bogatstva svog oca, no ne želi ga prihvatiti. Zejnep ga pokušava uvjeriti da uzme što mu pripada bez obzira na odnos s ocem.