SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li Sureja uspjeti pred svima skrivati Esminu tajnu vezu? (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pascoal poziva Salete da bude Hérculesova dogradonačelnica, ali ona ga odbija. Ana Luisa kaže Tiagu da je vidjela Isabelu i Élija zajedno. Magnólia savjetuje kćeri da ne trži za Cirom. Amaru nije drago što je Mileide upala na njegov radni sastanak s Augustom. Helô se svađa s mužem i ostavi ga samog u restoranu. Flávia tješi Isabelu koja plače zbog Tiagovih zaruka. Luciane pozove Vitóriju u noćni izlazak, ali Vitóriji se ne da nikamo. Ana Luisa dozna da Tiago nije uspio prekinuti vezu s Letícijom. Zelito šalje SMS s Isabelinog mobitela Tiagu. Mileide želi proširiti vijest da je Augustova ljubavnica, kako bi obranila od optužbi da je gay. Zelito dogovori susret Tiaga i Isabel. Luciane moli tajnicu Sueli da se dočepa tvrtkinih dokumenata iz Faustovog ureda. Tiago se sastaje s Isabelom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader i Songul bivaju otete nakon što potrče za Muratom. Cure ne mogu dočekati vijesti o stanu, no kada se Toprak i Gunej pojave, donose loše vijesti. Kader želi spasiti Songul te se uvjeri kako je i Songul stalo do nje. Mafija pred Alijem razgovara o ubojstvu djevojaka. On ih želi spasiti te moli Fadik za pomoć. Slijedi auto u kojem je Kader te ubije otmičara. Svi se okupe kod Feride te djevojke odluče oprostiti jedna drugoj, osim Kader. Neriman curama ponudi stan, a one potpišu ugovor ne razmišljajući. Serkan je ljubomoran na Tunu. Feride ne želi dopustiti Aliju da bude u njezinoj kući dok ona nije tamo te objasni Topraku situaciju.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko je pokopao Rusa. Po povratku kući suočava se sa Snježanom. Bijesna Snježana odlazi, prijeteći slomljenom Ranku kako neće imati ništa s njenim djetetom. Andrija polako zadobiva Vladino povjerenje te uspijeva izvući informacije o Ranku – dobiva potvrdu da on stoji iza „pranja novca“. Edita se brine za Sonju koja ju smiruje te poziva na kavu. Kada uđu u kuću, Edita ugleda Profesora i Jasnu u intimnom razgovoru. Produbljuje se razdor između Profesora i Edite. Tomo je, posebno nakon razgovora s Gogom, sve više uvjeren da je Rus mrtav. Potaknut razgovorom s Brankom, odlazi vidjeti svoju kćer. No, putem se susretne s Helenom koja mu odbija pomoći vidjeti Mašu. Dominik zaprijeti Ranku da mora riješiti situaciju s pranjem novca.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma čeka Sureju u hamamu kako bi razgovarale o proteklim događajima. Ona ju savjetuje kako mora sve priznati sinovima te da će stati iza nje. Rejhan napada Kijmet za oteta pisma, a Kijmet se pokušava obraniti. Ipek prekine Esmu i Sureju te njih dvije odu iz hamama što Ipek zasmeta. Murat priznaje Osmanu kakve osjećaje gaji prema Bade, no i da je povrijeđen. Emir pristaje večerati s Džanom uz Farukovu prisutnost. Begum traži Sureju pomoć. Ona joj pokušava natuknuti Džanove namjere, no Begum ih ne shvaća. Rejhan i Esma se sukobljavaju te objema pozlije. Ipek upada u ured u trenutku razgovora Esre i Fikreta te se istrese na Esru. Osman želi prekinuti s Burdžu, no ona mu spremi večeru iznenađenja.