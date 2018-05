SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li se popraviti narušeni odnosi u konaku? (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Éliov auto prati sumnjivo vozilo. Anu Luisu, Isabelu i Élija spašava inspektor Celso. Denílson i Giba gube trag kriminalaca koje je Pascoal angažirao. Antônio izvrijeđa Jéssicu i demantira njezin iskaz protiv Salete. Tiago otkrije Isabeli da je prekinuo zaruke. Magnólia otpusti Aline. Helô optuži Tiaa da je zatrovao Letíciju protiv nje i traži rastavu. Aline upada u Vitórijinu sobu i psihološki je poljulja. Želi da Vitória nagovori majku da je vrati na posao. Tiao odbija dati rastavu Helô. Flávia prisili Jéssicu da demantira svoj prijašnji iskaz. Vitória popušta Alineinim prijetnjama i moli majku da je ponovno zaposli. Luciane se nabacuje Jaderu. Tiao dolazi na mjesto koje ga podsjeća na prošlost i ne osjeća se dobro. Juninho i Xanaia ga nađu i pomognu mu. Tiago pozove Isabelu, a ona pristane otići s njime u Rio de Janeiro.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Iako je Songul uporna, Gunej ne želi saznati djetetov spol. Uspije saznati te on odluči da ipak ne želi znati do poroda. Meral i Ejlul zajedno rade u restoranu brze hrane te im je prvi gost Ali. Javuz otkriva Serkanu kako je u jednoj tučnjavi upoznao ljubav svog života, no Nazan ih prekine u razgovoru. Defne i Džemre se sukobe jer je Džemre zakasnila na posao. Tuna pakira svoje stvari radi otkaza što Džemre uznemiri. Napada Serkana te odluči prekinuti s njim. Meral i Ejlul odlaze kod Songul čuti dobre vijesti, no samo Mert i Meral odluče saznati spol. Serkan je ljut na Nazan jer je otpustila Tunu dok je Džemre neutješna radi prekida.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko se pojavljuje Sonji i Tomi na vratima kako bi se pozdravio s Mašom. Tomo mu to dopušta, nakon čega mu Ranko daje blagoslov da odvedu Mašu. Tomi se srce slama dok se oprašta sa kćeri. Štef pokuša ukrasti novac od Blaženke kako bi pobjegao iz Vrhovca, ali tog novca nema. Dominik se nasrtljivo udvara Emini, poklanja joj skupocjene naušnice i zove na spoj. Emina zataji Vladi detalje. Nakon sukoba sa sinom, Profesor utapa tugu u alkoholu i u pijanom stanju odlazi u radničko naselje, gdje se bageri upravo spremaju sve srušiti. Edita uspijeva dobiti Profesora i shvaća da je on u svom stanu. Ranko ga spašava, a zatim rastjera radnike i zaustavlja rušenje. Dominik se razbjesni kad mu Ranko kaže da je projekt oko radničkog naselja ukinut, a Snježana misli da ju je Ranko namjerno prevario. Ujutro, Profesor se budi u mamurluku, krajnje posramljen zbog pijanstva.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Begum se posvađa sa Surejom te slučajno otkrije kako joj se bolest vratila. Esma čuje njihov razgovor te želi znati što se događa s Džanom. Sureja joj sve priznaje. Emir je uzbuđen radi Valentinova te s Farukom kupuje poklon, no iznenadna situacija ga jako povrijedi. Faruk je tužan radi toga te sa Surejom smišlja plan kako ga razveseliti. Koraj želi razgovarati s Muratom, a kad mu otkrije istinu, Murat je presretan. Faruk posjećuje Rejhan te joj postavlja ultimatum. Dok Esma posjećuje Osmana, Siren i Burdžu dolaze kod Garipa. Kijmet otkriva Ipek istinu, ona je povrijeđena jer joj je majka tajila. Akif planira putovanje kako bi razveselio Senem. Džan iznenadi Begum, no ona mu priznaje kako je odlučila što će dalje.