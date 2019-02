SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li se Faruk uspjeti opravdati pred Esmom koju je jako povrijedio? (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo se dogovori s Cristinom da odu napraviti DNK pretragu. Cristina je povrijeđena kada joj Jose Alfredo kaže da bi mogao imati problema s obitelji i u poslu ako bi ju priznao. Vicente priprema večeru Clari. Tuane ispituje Elivalda što će Cristina učiniti ako je Jose Alfredo prizna kao kćer. Elivaldu to zasmeta. Jurema izbaci Reginalda iz kuće. Jairo se zanima za Coru i moli je da razgovaraju. Ona ga pozove k sebi. Cora slavi pobjedu kada sazna da je komendator pristao na DNK pretragu. Manoel kaže Joseu Alfredu da bi volio imati restoran. Cristina ugleda Vicentea s Marijom Clarom i obuzme je ljubomora. Zatvorenici bježe i napuste Salvadora. On je uplašen i nemiran jer ne zna gdje se nalazi. Orville, Jonas i Carmem slave uspješnu prodaju Salvadorovih slika. Cora smišlja što će učiniti kada Cristina dobije nasljedstvo. Jose Alfredo kaže Marti da ide na DNK pretragu i da će priznati Cristinu ako se pokaže da je njegova kći. Claudio prizna Beatriz da se brine zbog Enrica. Carmem dozna da je Salvador pobjegao i savjetuje Orvilleu da ga ubije. Marta okupi svoju djecu i moli ih da se bore s njom kako bi svrgnuli Josea Alfreda.

NOVA TV, 15.15, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru se vraća nakon otmice i smiruje potresenog Džihana. Novi sukob na pomolu je između Gulfem i Gulru. Gulfem pritišće Gulru da joj kaže o čemu je razgovarala s Omerom. Gulru joj u razgovoru prizna da je još uvijek zaljubljena u Omera, ali u ratu s njom nema mjesta za ljubav. Gulfem je podsjeća da je ljubav velika slabost. Ljubomorna Jondža smišlja plan protiv vlastite sestre i pokušava je uvjeriti da je Taner vara. U međuvremenu, Dujgu priprema čvrste dokaze protiv Gulfem i sprema veliku osvetu. Džihan također sprema iznenađenje koje će šokirati Gulfem.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea i David odlaze do matičara da bi se vjenčali. Lazar se vraća u Zagreb, spreman na sve kako bi se izborio za svoju ljubav. Biba dobiva savjet od stare prijateljice. David ponovno ima problema s kumom. Pero koristi vjenčanje svoje kćeri kako bi pokušao porazgovarati s Bibom. Nastasja dolazi u posjet Venu. Dijana ima ponudu za Savu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Najveći udarac koji je Esma mogla primiti stigao je od Faruka i Fikreta. Činjenica da su njeni sinovi dovodili u pitanje istinu o Farukovom ocu povrijedila ju je više od ičega. Ogorčena Esma odlazi kod Garipa i postavlja mu sudbonosno pitanje koje će ga iznenaditi. Odgovor koji joj Garip daje nije ono što želi čuti, a to dokrajči Esmu. Za to vrijeme, Fikret i Faruk pokušavaju doći do Esme, ali ona se posve izolira u svoj svijet. Fikret je bijesan na Ipek jer je Faruku proslijedila informaciju o očinstvu, a Ipek se pravda da je to učinila samo kako Faruk ne bi saznao od Ulfet. U naletu bijesa, Ipek donosi rezultate DNK testa Ulfet kako bi joj poručila da se više ne petlja u njihove živote i ne širi lažne informacije. Faruk, znajući da je povrijedio majku, za sve krivi sebe i ne zna kako da objasni Esmi da je taj test dala napraviti Ipek.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Marko iznenadi Andriju i Nediljka kućnom racijom. No, Vinka se snađe i odglumi leš pa Marko odlazi neobavljena posla. Ipak, uvjeren je, kao i Tomo, da im se još jedan šverc odvija pred nosom. Svi odahnu kad se ispostavi da Tadija nema infarkt nego bubrežni kamenac. Tadija je nesretan što ne može biti Kreši kum i zdvaja nad svojim samačkim životom. Ante se vraća iz bolnice i još jednom pokuša uvjeriti Miju da je Domagojeva stomatološka klinika prijevara. Kad mu to ne uspije i Domagoj dobije od Petre novac, Ante ga onesvijesti i pobjegne s novcem. Ante se želi sakriti u brvnaru, no Mijo mu osujeti plan. Stana nađe lažnog doktora da uvjeri Lidiju da je doista bolesna. Lidija se radi nasljedstva pravi da joj je povjerovala. Mireli je dosta Lokvice i želi otići s Domagojem. On se iz neugodne situacije pokuša izvući seksom, a Mate poludi kad ga nađe polugolog u svojoj kući. Ivana pokuša spriječiti Petru da se uda i osvijestiti ju da voli Marka.

NOVA TV, 23.40, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Mehmet napada Bekira u naletu bijesa zbog nepravde koja je snašla njegovu sestru. Lejla je u šoku kad sazna da su otmičari ubili Mehmetovu sestru i odlazi u postaju. No, na izlazu iz kuće dočeka je Kemal koji hitno želi razgovarati o Keremu. Kemal i Lejla dolaze kod Murata i ispričaju mu za 100 milijuna koje otmičari traže od njih. Ono što Murat kaže prestravi Lejlu. Optužbe koje mu nakon toga Lejla uputi promijenit će njihov odnos. Mehmet saznaje da Falko želi pronaći Bekira kako bi mu se osvetio. Preko Bekira pokušava saznati tko stoji iznad Falka i uz njegovu pomoć smišlja zamku za Falka. Bekir dogovara sastanak s Falkom koji nije ni svjestan što ga očekuje. Misleći da će dobiti priliku za osvetu, Falko pristaje na sastanak i tamo odlazi sam, dok sestru zaduži da Kerema i Hasana odvede u novo skrovište.