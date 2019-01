SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li osoba iz Farukove prošlosti ugroziti njegov i Surejin odnos? (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo odlazi iz Cristinine kuće. Cora i Fernando pokušaju spriječiti Vicenteov ulazak u Cristininu kuću. Joao Lucas zove Mariju Isis. Reginaldo odlazi Tuane i Juremi. Maurilio se želi naći s Marijom Martom. Maria Isis masira komendatora. Joao Lucas provede noć s Du. Elivaldo ugleda Reginalda u Tuaneinu stanu. Maria Marta i Maurilio se susretnu u Enricovu restoranu. Maria Marta se zanima za njega. Enrico se iznenadi kad je ugleda s muškarcem koji joj nije muž. Sve ispriča Mariji Clari. Maurilio kaže Mariji Marti da će živjeti u Riju. Vicente i Cristina provedu noć skupa. Jose Alfredo odluči da neće spavati s Marijom Isis. Maria Marta kaže Mauriliju da je udana. Cora sanja komendatora.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru se vraća na posao gdje je dočeka slavlje. Sureja nazdravlja njihovom uspjehu, ali ubrzo saznaju da je natječaj poništen i prekidaju slavlje. Dok Gulfem uživa u rezultatu svojih spletki, Gulru shvaća da tek sada upoznaje pravu Gulfem. Rezultati testa pokazali su da je Dujgu u krvi imala antidepresive, ali doktor dolazi s informacijama da u krvi nisu pronađene nikakve strane tvari. Iako je Dujgu uvjerena da su je otrovali, ne može učiniti ništa da to dokaže. No sve to načuje Omer koji joj savjetuje da svoje sumnje ispita u drugoj bolnici. Za to vrijeme, Gulfem napada Halide zbog pobačaja i tjera je iz svog života, a gorku istinu govori Džihanu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk se oporavlja u bolnici, a u posjet mu dolazi važna osoba iz njegove prošlosti. Taj neočekivani susret Faruka ostavlja u velikim brigama jer predstavlja novu prijetnju njegovom i Surejinom odnosu. Esma neočekivano posjećuje Adema i Dilaru s namjerom da im se ispriča zbog svojih riječi jer u očaju nije znala što govori. Dilara joj susretljivo poručuje da je i ona čovjek te da su dužni razumjeti se međusobno. Esma je posramljena, ali i doživotno zahvalna Ademu jer je pronašao Faruka. U sukobu ponosa, Esma je odlučila popustiti i dolazi do zaključka da vode uzaludan rat kojeg nema smisla nastavljati te ga moli da krenu ispočetka. No, ono što će joj Adem reći, dokazat će Esmi da okretanje novog lista neće biti tako jednostavno kao što je ona zamislila.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Nakon što je Ozlem odvela Mehmeta na mjesto koje ga je ugodno iznenadilo, poljupcem privode kraju romantičnu večer. Zadovoljan ishodom večeri, Mehmet ni ne pomišlja da bi ga u njegovom domu mogla dočekati katastrofa. Falko ga sjera uza zid i prijeti mu da će ubiti njegovu sestru, majku i Kerema ne izvuče li Hasana iz zatvora. Mehmet je prisiljen brzo razmišljati ne bi li se izvukao iz opasne situacije. Lejla stalno ima istu noćnu moru o Keremu. U njezinoj mori, Kerem se nalazi u bijeloj kući, a nakon što se probudi ima snažan dojam da je ta kuća stvarno mjesto na kojem ga drže. Lejla, osjećajući da mora nešto poduzeti, razgovara s Hasanom, ali ostane razočarana jer joj, usprkos njenom trudu, on ništa ne želi otkriti.