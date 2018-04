SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li Nurgul i Faruk spasiti Esmu koja je upala u Rejhaninu zamku? (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago se sastaje s Isabelom na mjestu koje im je dogovorio Zelito. Valdir ih promatra iz daljine. Pedro ispituje Zuzu u vezi s Ramirom. Kaže da ide u Paraty. Tiao za to dozna. Luciane govori Sueli da iskoristi Pedrov odlazak da potraži dokumente. Pedro se pozdravlja s Helô uoči svoga odlaska. Amaro se protivi Mileideinoj taktici da pomogne Augustu. Mileide se pokušava obraniti od Jaderovih zavođenja. Isabela se ljuti na Zelita jer joj je ugovorio sastanak na slijepo s Tiagom, te ne želi priznati da je zaljubljena u Tiaga. Mag dogovori Cirov povratak kući. Ciro uhvati Sueli kako čeprka po njegovu uredu. Ana Luisa posjeti djeda u bolnici. Pedro u Paratyju susreće staroga prijatelja Olava i njegova sina Davida. Tiago pokazuje sestrama sliku njihove majke Carmem. Isabela odluči raditi kao konobarica na Letícijinim i Tiagovim zarukama. Tiago nema hrabrosti razgovarati s njom. Augusto se sastane s roditeljima učenika u vezi s obnovom škole i demantira da je u vezi s Mileide. Mileide potiče sestru da bude s Antôniom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Toprak zabrani Aliju viđanje s Ejlul. Ali izmisli bivšu djevojku kao razlog prekida veze, što Ejlul duboko povrijedi. Kader se rastuži kad čuje Songulinu reakciju na Neriman. Songul, Gunej i cure sele iz stana u Nerimanin, no tamo ih zatekne neugodno iznenađenje. Sve začudi prekid Alija i Ejlul. Ali dolazi pred stan te želi vidjeti Ejlul. Priznaje joj kako nema bivše djevojke, no da je prisiljen maknuti se od nje. Sutradan ona dolazi u njegov stan, no Ali joj ne može priznati radi čega se moraju udaljiti. Neočekivanim posjetima Ali upada u zamku te biva doveden pred težak izbor.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Kako bi vidio Mašu, Tomo traži Blaževu pomoć. U međuvremenu, Edita poziva Blaža na zabavu što čuje Tomo i sukobi se s njom. Ponovno ju odbacuje i Edita shvaća da je zbog Ranka izgubila sve u životu. Ranko preko Štefa sazna za Andriju te preko svojih veza iskopa sve o njegovoj sramotnoj karijeri. On ponudi Andriji dogovor da mu pomogne u pranju novca, tako da Vlado ne zna. Andrija pristane. Andrija skriva prave motive od Goge i praveći se velikodušnim, lažno se miri s ocem. Uzima njegov novac i nagovara Gogu na zajednički život, dok paralelno prevari Vladu i iskoristi njegov račun za mutnu Rankovu transakciju. Potresen zbog Rusova ubojstva, Ranko pokazuje krhku stranu pred Editom te joj po prvi puta dopusti da ga zagrli.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma i Garip provode dirljive trenutke na jahanju. Sureja želi razgovarati s Begum te dogovara vrijeme sastanka. Faruk želi da Akif otkrije sve o Buraku i povezanosti s Ademom. Rejhan ostavlja Esmi pismo u kojem želi da se nađu u kolibi. Dok Esma dolazi, Rejhan polijeva kolibu benzinom. Usred rasprave Rejhan zaključava kuću, baca ključeve kroz prozor te potpaljuje vatru. Nurgul i Faruk pokušavaju otkriti gdje je Esma pobjegla te dolaze u zadnji tren.