SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hoće li Naz moći odbiti novu Ali Nedžatovu ponudu? (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Salete je osorna prema Leonardu. Gigi govori Magnoliji o Leticijinom raku. Magnolia kaže Tiau tu vijest. On je shrvan. Pedro i Helo razgovaraju s Leticijom u bolnici. Elio zastražuje Aline. Mileide ima loš predosjećaj. Ciro prizna da zna da Caio nije njegov sin, ali nema srca reći to majci. Pronalaze Bethino truplo. Tiao odlazi u bolnicu. Magnolia ide s njim. Tiago također dolazi u bolnicu. Leticia počinje liječenje. Tiao razgovara s Tiagom. Aline prizna Eliju da su dokazi protiv Magnolije u Tiaovu mobitelu. Pedro se prepire s Tiaom. Tiao tvrdi da je Leticijin otac jer ju je on odgojio. Tiao se razgali kada ugleda Leticiju. Augusto dolazi kući sav utučen. Ciro se baci na Tiaov auto. Magnolia sazna da su pronašli Bethino truplo. Leo posjeti Salete. Gustavo ulazi u ured. Leo obavi tajni poziv nakon razgovora sa Salete. Gustavo sumnja u Leove poštene namjere. Mileide sluti da je netko iz Venturinijeve stranke protiv gradonačelnice.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Unatoč pokušaja drugih da ih izmire, ovaj put to će se činiti nemoguće. Po prvi put Fatih i Zejnep donose zajedničku odluku i potpisuju zahtjev za rastavu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mijo krade Gordani ključ i otvara sef. Kada shvati da u njemu nema gotovo ništa, posvađa se s Gordanom jer je sve potrošila, te uzima ostatak novca, kako bi ušao u posao s porculanom. Nediljko, uz pomoć Bože, koji pak misli da se radi o humanitarnoj pomoći, uspije prevesti porculan u Hrvatsku i sve je spremno za posao. No, Franjo je zaboravio na dogovor pa se posao mora odgoditi. Muškarci se nadaju da Franjo nije dementan i da će sutra sve dobro proći. U novinama izađe vijest o jučerašnjoj pljački, što razljuti Zorku, jer ispada da Petra surađuje s policijom pa joj Zorka zabrani bilo kakav kontakt s Markom. Petra izbjegava Marka, kojem nije jasno njeno ponašanje. Drugo jutro, Zorka stavi Petru u kaznu, pa ona umjesto u kafiću završi s majkom i sestrama u kuhinji. Počinju pripreme za Sv. Florijana i vatrogasne igre. Pobjednik se prima u DVD i osvaja spoj s djevojkom po izboru. Iako je Luka jedini kandidat, Andrija i Mijo inzistiraju da Krešo ipak stavi obavijest. Kada vidi oglas, Tomo natjera Marka da se prijavi. Marko pristaje zbog spoja s djevojkom po izboru.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Ali Nedžat se sprema prodati udjele tvrtke i upozorava Fejzu na Murata, ali mu ona ne vjeruje jer je slijepa od ljubavi. Naz je u dilemi i priznaje Fejzi da ima osjećaje prema Aliju Nedžatu. Koliko god se željela držati podalje, Ali Nedžat to ne dopušta i nudi joj nešto što će svima promijeniti živote.