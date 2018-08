SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Hazer se odlučuje osvetiti cijeloj obitelji Dževher, a ponajviše Kerimu (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Laura pozove Pedra da se sastanu. Gledson, Robinson i Jader vraćaju se u Mileidinu kuću. Mileide optuži Jadera da je oženjen. Gledson kaže Robinsonu da je našao ljubav. Salete primijeti da je Wesley zaljubljen. Wesley hrabri Salete u vezi s Gustavom. Elio želi napraviti još jednu DNK pretragu. Ana Luisa kaže bratu da je drugi nalaz bio negativan. Tiago prizna Leticiji da ga je poljuljao Isabelin povratak. Laura moli Pedra da se sastanu, a Helo je ljubomorna. Ruty nađe Magnoliju kako spava u Giginom wellnessu. Laura sazna da joj je mama doživjela prometnu nesreću i otkazuje susret s Pedrom. Laura govori Tiau da se vraća u Luandu. Tiagu je laknulo zbog negativnog nalaza DNK. Magnolia susretne Silviju u crkvi, nudi joj se da živi s njom. Silvia je odbije. Tiago slijedi Marinu. Promatra je na plivanju i sjeti se ogrlice koju je našao među svojim stvarima i uvjeren je da je to Isabela. Salete doživi uspjeh nakon mitinga. Helo potvrdi Leticiji da je trudna. Leticia je nesigurna u vezi s Tiagom. Pedro joj kaže da ne bude tužna. Ona nazove Tiaga i shvati da je u Sao Paulu. Tiago tvrdi da je Marina Isabela.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih se sprema obitelji reći sve, no u tom trenu doleze Zejnep i Selin pa ga prekidaju. Zejnep je povrijeđena zbog Fatihovih namjera pa se vraća kući. Tamo nailazi na Ševketa i Merjem. Govori im da je prekasno da budu obitelj, a Merjem govori da joj se ne pojavljuje više pred očima. Ipak zaključi da je pogriješila u vezi s Fatihom pa odluči Selimu dati prezime Šekerdžizade kako bi se iskupila. No, ni to ne prolazi kod Fatiha.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Bajram je zamolio Atifa da mu potajice donese čistog rublja iz kuće. Pri izlasku iz kuće vidi ga Hatidže s torbom pa pritisne Ajsel da joj kaže istinu. Suhejla primijeti da nedostaju neke Bajramove stvari pa poziva Ajsel da je pita o čemu se radi, a Hatidže joj sve ispriča. Pokušava krivnju svaliti na Atifa kako bi mu se osvetila zbog Nilaj. Suhejla ga otpusti. Hulija i Mahir prate Atifa kako bi saznali gdje se nalazi Bajram. Husejin saznaje da je odsjeo kod Mahse. Suhejla zahtjeva da je vodi tamo. Baš kad su Hulija i Mahir saznali gdje se nalazi Bajram, dolazi Suhejla. Svi zajedno izvode predstavu za nju glumeći da je to Mahirova kuća. Hulija je Bajramu rekla da Suhejla umire kako bi se vratio kući. Husejin odluči da je vrijeme da i on sa svojom obitelji ode. Suhejli pozli i doživi živčani slom pa za sad odustaje od tog plana. Kerim sreće Hazera. Ovaj mu govori da će platiti zbog smrti njegove sestre. U medijima izlazi vijest o Melisinom samoubojstvu. Piše da je za sve kriva nesretna ljubav prema oženjenom profesoru. Hazer upada Mahsi u kuću taman kad se Bajram došao ispričati zbog naglog odlaska. Mahsa Hazeru priznaje da je Bajram čovjek u kojeg se zaljubila prije mnogo godina. On kuje plan kako uništiti obitelj Dževher. U holdingu kreću problemi. Blizu rudnika otkriven je cijanid u vodi. Neki od stanovnika sela gdje se nalazi završili su u bolnici. Jedna je žena umrla. Ipek načuje razgovor između Hazera i njegovog oca i sazneje da on stoji iza svega. Zejnep moli Atifa da zaposli jednog od štićenika skloništa u holdingu. No, on već prvi dan ukrade auto direktora banke koji dolazi na sastanak s Bajramom. Hulija traži od Mahira da hitno dođe kako bi riješili taj problem. Ipek se zbog toga naljuti na njega i izbaci ga iz auta. Nasreću nalaze auto kod njegovog očuha pa ga vraćaju Atifu. Zbog toga ga očuh istuče.