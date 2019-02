SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Garip zaprosi Esmu, a cijela obitelj barem se nakratko opusti i uživa u sreći (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Vicente se sastane sa zaposlenicima restorana i moli ih pomoć. Maria Marta kaže Du da će je odvesti svome ginekologu. Du razmišlja o bijegu. Cora vodi Jaira svojoj kući. Jose Alfredo i Maria Isis se dive planini Roraimi. Xanu obuzme ljubomora zbog Nanainih izlazaka. Erika se pojavi kod Magnolije i Severa. Robertao ne može vjerovati. Jairo čeka Coru u njezinoj sobi. Teo pritisne Eriku da mu oda tko je tajanstveni slikar. Leonardo prodaje imovinu kako bi skupio novac. Marta, Maria Clara, Jose Pedro i Joao Lucas pokušavaju dokučiti zašto je Jose Alfredo odveo Mariju Isis na Roraimu. Nana posjeti Luciana.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Omera muči sumnja da ga Gulru zaista nikada nije voljela i neprestano u glavi vrti događaje koji ga sjećaju na njihov posljednji susret. Gulfem i Džahide dobivaju pozivnicu za misteriozan događaj, a ni ne slute tko stoji iza toga. Pozivnica odmah primami Gulfem, a ona nagovara Džahide da se zajedno pojave. Na isti događaj uputi se i Omer, ne znajući da se sprema nešto veliko. Kada stigne na mjesto događaja, Gulfem ne može vjerovati svojim očima i poručuje Gulru da će se pokajati, ali suzdrži se od toga da napravi scenu pred svim uzvanicima. U ključnom trenutku dolazi Omer, a Džihan i Gulru su vidno nezadovoljni. Iako je zadala najveći udarac Gulfem, Gulru je izgubila Omera koji je, vidjevši sve to, povjerovao da ga je ona cijelo vrijeme iskorištavala samo kako bi došla do Gulfem.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Nakon što se proslava Esminog rođendana odvije neplanirano, Garip, Faruk, Fikret i Akif upute se u postaju kako bi spasili djevojke od zatvora. Cijelu situaciju pretvore u humorističan događaj ispunjen pozitivnim emocijama jer su, zahvaljujući Senem, doživjeli još jednu zabavnu pustolovinu. Garip želi razgovarati s Esmom koja se još uvijek drži pomalo uvrijeđeno. No lijepe Garipove riječi smekšaju i njezin čvrst ponos. Kada on izvadi prsten kako bi je zaprosio, Esma ne može sakriti oduševljenje. Svi članovi obitelji Boran na trenutak su zaboravili svoje probleme i uživali u sreći i ljubavi. Sinovi pripremaju iznenađenje za Esmu i upućuju joj iskrene isprike. No trenutak blagostanja ne traje dugo za Fikreta koji odlazi k Ulfet kako bi joj zaprijetio, ali u njezinom uredu zaboravlja jedan mali detalj koji mu omogući da kasnije čuje važan razgovor između nje i Adema.