SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Fikret povjeri Ipek svoje sumnje da je Faruk možda Garipov sin (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cora javi Fernandu da se njezina nećakinja posvađala s Vicenteom. Xana se naljuti kada Nana ode bez objašnjenja. Maria Marta pozove Maurilija k sebi na večeru. Danielle snima trenutak kada Jose Pedro govori o poslu i krijumčarenju Josea Alfreda. Erika pokuša nagovoriti Robertaa da ju upozna s roditeljima. Teo dobiva obavijest da ga je Claudio tužio. Joao Lucas je zabrinut jer je Du nestala. Du nije dobro i ona odluči napraviti test na trudnoću. Fernando i Cora se udruže kako bi nagovorili Cristinu da ode svome ocu. Jairo razmišlja kako će opljačkati Nanau, ali Xana mu omete plan. Tuane predloži Elivaldu da provedu vikend s Victorom. Xana se boji da će Nana otići. Du objavi da je trudna sa Joaom Lucasom. Maria Marta ispituje Du o njezinoj trudnoći. Cristina želi da Jose Alfredo napravi DNK pretragu.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Vatra između Dujgu i Merta sve više se rasplamsava, a čini se da ni jedno od njih ne može sakriti osjećaje koji se bude u njima. No njihovoj idili prijeti opasnost koje nisu ni svjesni. Džihan je očajan zbog ljubomore koju osjeća prema Gulruinom i Omerovom odnosu, a Gulfem ga uplakanog nalazi u njegovoj sobi. Gulfem iskorištava priliku da Džihana okrene protiv Gulru, ali u sobu upada upravo Gulru i uvjeri Džihana da Omer za nju više ne postoji. Došlo je vrijeme večere povodom Gulruinog i Džihanovog vjenčanja, ali slavlje će pokvariti stravična vijest koja će šokirati sve prisutne, a posebno Gulru.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Ven se vraća u Zagreb nakon što dozna šokantnu vijest, a Zoe se obraća ravnatelju škole s nesvakidašnjom zamolbom. Pero odlazi do Bibe kako bi se pokušao pomiriti s njom, a Zoe otkriva da Teo poznaje Crnog i Mihajla. Dijana dobiva papire za razvod, a Mihajlo ima poseban zadatak za nju.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Ulfet dolazi kod Garipa na večeru, a usred večere upada Esma koja je vidno razočarana onime što je zatekla. Bijesna na Garipa što joj nije javio da je Ulfem kod njega, Esma odjuri od njegove kuće. Distanca se stvorila između Fikreta i Ipek, a ona mu otvoreno priznaje da je nimalo ne čudi što ju je opet ostavio na cjedilu. Bez obzira na to, provela je divnu večer koju ne želi upropastiti njegovim opravdanjima. No kada joj Fikret otkrije sumnju da je Faruk Garipov sin, Ipek tu informaciju uzima kao suho zlato. Fikret se ipak nada da su sve to laži jer je Ulfet bila zaljubljena u Garipa i misli da je iz ljubomore smislila tu laž. Ipek mu predlaže da naprave test očinstva kako bi otkrili što je od toga istina, ali Fikret odbacuje tu mogućnost jer ne želi opet razočarati majku.