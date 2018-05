SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Fikret ne odustaje od razvoda a Garip prizna Esmi koliko mu je stalo do nje (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Salete otjera Luciane i Hérculesa iz svoje crpke. Letícia se prepire s Pedrom i Helô. Optužuje Pedra da je skrivio razlaz njezinih roditelja. Helô kaže kćeri da je otac ugrožava, ali ona ne vjeruje majci. Edu podupire majku. Tiao poljubi Magnóliju. Ona ostaje u šoku zbog toga poljupca. Pedro kaže Zuzi da ne razumije Helôino ponašanje. Bruno kaže Tiau da je zdrav. Aline kaže Mag da su Yara i Ciro u vezi. Isabela kaže Tiagu da se sprijateljila s Helô. Antônio se slučajno sastane s Olavom. Nemiran je tijekom razgovora s ocem. Isabela kaže Ani Lu da je prate. Mileide kori Augusta jer je posjetio Vitóriju. Tiao prijeti ženi zatvorom. Vitória se veseli kada dozna da je Augusto pitao za nju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songul živcira Gunejeva briga te govori Aliju kako ne smije bit takav ukoliko se on i Ejlul odluče oženiti. Ejlul iznenadi Alija svojim odgovorom, no uspije mu objasniti zašto ima takvo mišljenje. Defne primijeti kako Javuz špijunira Nazan te ih uspije posvađati. Neriman se zbog Feride odluči obračunati s Toprakom, no ono što otkriju iznenadi ih obje. Ali odluči prestrašiti cure kako bi se uvjerio jesu li savladale samoobranu. Na njegovu žalost, pokažu mu kako pokrete znaju i bolje od njega. Nazan otkrije kako je Javuz bio u zatvoru te ga želi izbaciti iz kuće, no on ju prestraši. Kader je tužna zbog spoja s Tunom, no on se iznenada pojavi. Taj događaj uvede novosti u ljubavni život Serkana i Džemre.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Andrija dolazi Dominiku pod lažnom izlikom i pronalazi CD sa snimkom Asjine smrti. Prije no što ga odnese Ranku, Andrija pogleda snimku, napravi kopiju i Ranku odnese original. Nakon što Tomo suoči Editu s time da je dala Ranku lažni alibi, on pronalazi ucjenjivačko pismo. Tomo i Sonja shvaćaju da se događa nešto sumnjivo. Goga od Profesora saznaje za Rusovu smrt. Emina odlazi na spoj sa Dominikom, a ljubomorni Vlado ju prati. Eminine napore da od Dominika sazna nešto o sestrinoj smrti prekida ljubomorni Vlado. Ona traži od Dominika da ga potjera, što potpuno šokira i povrijedi Vladu. Emina se opire agresivnom Dominiku, no ostavlja prostor da se njihov odnos nastavi. Blaženka sređuje posao Štefu – biti će smetlar.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Begum počinje shvaćati kako ju prošlost sustiže te da je to razlog njezine bolesti. Adem razgovara sa psihijatricom povjeravajući se kako ne vjeruje da bi Rejhan mogla nekoga ubiti. Begum, Emir i Džan provode vrijeme u zabavnom parku. Ipek govori Fikretu kako joj je teško radi Begum, no on preskače temu upitavši za razvod. Akif želi razgovarati sa Senem. Ljut je te joj priznaje sve što je istražio. Sureja poziva Osmana na kavu. Garip posjećuje Esmu te joj pokušava objasniti što se dogodilo s njim i Siren. Ona je ljuta, no Garip ju oraspoloži priznavši kako je ona njegova duša.